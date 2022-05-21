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Dünya diken üstünde!

İngiltere’de görülen, ardından İspanya ve Portekiz’e yayılan maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) son olarak ABD ve Kanada’da görülmesinin ardından iki ülkeye daha sıçradı.

Dünya diken üstünde!

Dünya diken üstünde!

İngiltere’de görülen, ardından İspanya ve Portekiz’e yayılan maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) son olarak ABD ve Kanada’da görülmesinin ardından iki ülkeye daha sıçradı.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:42
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Orta Afrika’da görülen maymun çiçeği hastalığının İngiltere’ye sıçramasının ardından Avrupa ülkeleri alarma geçti.

İngiltere’de yalnızca 9 vaka varken önlem almaya çalışan Avrupa ülkelerine hastalık sıçradı ve İspanya’da 23 kişide Portekiz’de 15 kişide maymun çiçeği virüsü görüldü. Avrupa ülkelerinin ardından hastalık okyanus ötesine taşındı ve ABD ile Kanada’da maymun çiçeği virüsü hastalığı görülmeye başlandı. Henüz Çin’in Wuhan kentinde çıktığı düşünülen Kovid-19 virüsüyle mücadelesi bitmeyen dünyanın yeni tedirginliği maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) haline geldi. Virüs, son olarak İtalya ve İsveç’e sıçradı.

HASTALARIN ÇOĞU BİRBİRLERİYLE BAĞLANTILI DEĞİL

Uzmanlar, bilinen vakaların buzdağının görünen kısmı olmasından korkuyorlar ve hastaların çoğu birbiriyle bağlantılı değil, bu da daha geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), önümüzdeki haftalarda daha fazla ülkede daha fazla vaka beklediği konusunda uyardı. Maymun çiçeğinin kişiden kişiye bulaşmasının son derece nadir olduğu düşünüldüğünden, salgın uzmanlar tarafından ‘olağandışı’ olarak tanımlandı. Şimdiye kadar virüs, Batı veya Orta Afrika dışında yalnızca dört ülkede tespit edilmişti ve tüm vakaların kıtayla doğrudan seyahat bağlantıları vardı.

ALMANYA’DA İLK MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ VAKASI TESPİT EDİLDİ

Almanya’da ilk maymun çiçeği vakasının, Bavyera eyaletinde tespit edildiği bildirildi. Alman Ordusunun Münih kentindeki Mikrobiyoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, 19 Mayıs’ta Almanya’da ilk kez bir kişide maymun çiçeği virüsünün kesin olarak tespit edildiği belirtildi. Bavyera Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da maymun çiçeği virüsü tespit edilen hastanın, Brezilya kökenli 26 yaşındaki bir kişi olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu kişinin Portekiz ardından İspanya üzerinden Almanya’ya geldiği aktarılan açıklamada, daha önce Düsseldorf ve Frankfurt kentlerinde bulunan hastanın bir buçuk haftadır Münih’te kaldığı ifade edildi.

Orta Afrika’da görülen maymun çiçeği hastalığının İngiltere’ye sıçramasının ardından Avrupa ülkeleri alarma geçti.

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