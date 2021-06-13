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Dünya kirpik rekoru onda

Çin'de dünyanın en uzun kirpiklerine sahip You Jianzia adındaki Çinli, beş yıl sonra kendi rekorunu tazeledi. Jianzia'nın kirpikleri bu kez 20,5 santimetre ölçüldü.

Dünya kirpik rekoru onda

Dünya kirpik rekoru onda

Çin'de dünyanın en uzun kirpiklerine sahip You Jianzia adındaki Çinli, beş yıl sonra kendi rekorunu tazeledi. Jianzia'nın kirpikleri bu kez 20,5 santimetre ölçüldü.

13 Haziran 2021 Pazar 16:02
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Çin'in güneydeki Changzhou şehrinde yaşayan You Jianzia, sol göz kapağının kirpiklerinin normalden çok daha hızlı uzadığını fark etti. Bilimsel olarak bir açıklaması olmayan bu durum, Çinli kadının kırılması hayli güç bir rekora imza atmasına imkan tanıdı. İlk olarak 2016 yılında kirpikleri 12,5 cm olarak ölçülen kadın adını Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na yazdırdı. You Jianzia, 5 yıl sonra yeniden kirpikleriyle gündeme geldi. Kirpikleri yaklaşık 21 santimetreye ulaşan kadın Guinness yetkililerinin incelemesi sonrası hem kendi rekorunu genişletti hem de bir kez daha dünya rekoru kırdı. Yanaklarından aşağı hatta çenesinden bile sarkma durumuna gelen kirpikleriyle şaşkına çeviren kadın, şunları söyledi: "Kirpiklerimin uzadığını ilk olarak 2015 yılında fark ettim. Yavaş yavaş büyümeye devam ediyorlardı. Kirpiklerimin neden diğer insanların kirpiklerinden daha uzun olduğunu öğrenmek için tıp uzmanlarını ziyaret ettim. Doktor bunu açıklayamadı ve bunun gerçekten sıra dışı olduğunu söylediler.

"Ben de genler veya başka bir şey gibi bilimsel nedenler bulmaya çalıştım. Ancak ailemden hiçbirinin benim gibi uzun kirpikleri yok. Bu sanırım bilimden ziyade ilahi bir durum. Neden bu kadar uzun kirpiklerim olduğunu düşünüp durdum, sonra yıllar önce dağda 480 günden fazla zaman geçirdiğimi hatırladım. Bu yüzden kendi kendime kirpiklerimin Buddha tarafından verilmiş bir hediye olduğuna karar kıldım."

Anahtar Kelimeler:
Dünya Kirpik Rekoru Onda
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