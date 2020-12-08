Dünyayı tedirgin eden araştırma raporu: Bir daha kar yağmayabilir

Dünya koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürürken, İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırma raporu korkunç gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişiklikleri canlıların yaşam alanlarını doğrudan etkiliyor. İngiltere'nin meteoroloji dairesi Met Office, konuya ilişkin çarpıcı bir rapor yayınladı. Analize göre, 2040 yılından itibaren ülkenin pek çok bölgesine iklim değişikliği nedeniyle kar yağmayacağı açıklandı.

Analiz 2040'lı yıllarda güney İngiltere'nin çoğunun artık sıfırın altında sıcaklıklara ulaşamayacağını ön görürken, 2060'lı yıllarda da yalnızca kuzey İskoçya ve yüksek bölgelerin soğuk günler yaşayacağı belirtildi.

İKARBON EMİSYONLARININ AZALTILMASI VURGUSU

İklim değişikliği tahminlerini inceleyen Met Office Dairesi'nde görevli kıdemli bilim insanı Dr. Lizzie Kendon'a göre analiz, karbon emisyonlarının hızlandırılmasına dayanıyor.

Bu yüzyılın sonunda, en yüksek rakımdaki bölgeler dışında çok fazla karın tamamen kaybolacağını söylüyor. Met Office'e göre, karbon emisyonları dünya çapında önemli ölçüde azaltılırsa, bu değişikliklerin yoğunluğu ve şiddeti de azalacak.