Esed, Türkiye'nin Suriyelileri geri göndermesine karşı çıktı

Suriye'de yıllardır süren iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Suriyelilerin büyük bir kısmı da başta Türkiye olmak üzere çevre ülkelere göç etmek zorunda kaldı.

1 MİLYON SURİYELİ, BRİKET EVLERE YERLEŞTİRİLECEK

Son dönemde ülkemizde de gündem konusu haline gelen sığınmacıların ülkelerine geri dönüşü için yeni bir proje açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 1 milyon Suriyelinin ülkelerindeki güvenli bölgelere geri gönderileceklerini belirtti.

SURİYE, GERİ DÖNÜŞLERİ KABUL ETMEYECEK

Konya ilişkin Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan olumsuz cevap geldi. Bakanlık, Türkiye'nin 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı Suriye sınırındaki "güvenli bölgelere" geri gönderme projesini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

"BU TÜR OYUNLARI REDDEDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı, Suriye devlet haber ajansı SANA'ya cuma günü yaptığı açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti, bu tür oyunları kesinlikle reddediyor." ifadelerini kullanarak diğer ülkelere Türkiye'yi finanse etmeme çağrısı yaptı.