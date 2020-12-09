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Kargo gemisi fırtınaya yakalandı: Tarihin en büyük kargo kaybı

Japonya’ya giden ONE Apus isimli kargo gemisi fırtınaya yakalandı.

Kargo gemisi fırtınaya yakalandı: Tarihin en büyük kargo kaybı

Kargo gemisi fırtınaya yakalandı: Tarihin en büyük kargo kaybı

Japonya’ya giden ONE Apus isimli kargo gemisi fırtınaya yakalandı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 17:29
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Tarihin en büyük kargo kaybı olduğu belirtilen kazada 2 bine yakın kargo okyanusta kayboldu. 14 bin konteyner taşıma kapasitesi olan geminin yolculuğu sırasında şiddetli dalgalarla karşılaştığı belirtilirken konternerlerin içinde tehlikeli maddelerin yer aldığı açıklandı.

Japonya'ya giden ONE Apus isimli kargo gemisinin taşıdığı yaklaşık 2 bin konteyner okyanus ortasında yakalandığı fırtına sonucu devrildi.

TARİHTE YAŞANAN EN BÜYÜK KARGO KAYBI

ABD'den Japonya'ya gitmek için yola çıkan ONE Apus isimli kargo gemisinin , bin 816 konteynerı Pasifik Okyanusu'nda yakalandığı fırtına sonucu gemiden devrilerek kayboldu. Olayın hava koşullarına bağlı olarak tarihte yaşanan en büyük kargo kaybı olduğu belirtildi.

KONTEYNERLARIN İÇİNDE TEHLİKELİ MADDELERDE YER ALDI

Sekiz günlük bir yolculuğun ardından Salı günü Japonya'nın Kobe Limanı'na güvenle ulaşan gemideki hasarın sonucunu ortaya çıkarmak ve böyle bir kaybın bir daha yaşanmaması için tüm yönleriyle güvenlik incelemesi yapıldığı belirtildi.

14 bin konteyner taşıma kapasitesi olan geminin yolculuğu sırasında şiddetli dalgalarla karşılaştığı açıklanırken, kaybolan yüzlerce konteyner arasında 54'ü havai fişek, sekizi pil ve ikisi sıvı etanol olmak üzere tehlikeli madde taşıyan toplam 64 konteynerın kaybolduğu ifade edildi.

Son Güncelleme: 09.12.2020 18:54
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