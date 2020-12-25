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Koronavirüs aşısında büyük şok! Abd'den kötü haber geldi

Batı dünyasından acil kullanım yetkisi alan ikiliden Biontech-Pfizer aşısı, alerjik kişilerde reaksiyona neden olurken, Moderna aşısı da kozmetik yüz dolguları karşısında yan etki gösteriyor.

Koronavirüs aşısında büyük şok! Abd'den kötü haber geldi

Koronavirüs aşısında büyük şok! Abd'den kötü haber geldi

Batı dünyasından acil kullanım yetkisi alan ikiliden Biontech-Pfizer aşısı, alerjik kişilerde reaksiyona neden olurken, Moderna aşısı da kozmetik yüz dolguları karşısında yan etki gösteriyor.

25 Aralık 2020 Cuma 18:19
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ABD'nin Gıda İlaç Dairesi, kozmetik yüz dolgusu yaptırmış kişilerin Moderna aşısı olduklarında şişme ve iltihaplanmayla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin Gıda İlaç Dairesi (FDA) Danışma Komisyonu, Moderna aşısının klinik deneylerine katılanlar içinden botoks gibi kozmetik yüz dolgusu yaptırmış kişilerde şişme ve iltihaplanma gibi yan etkiler görüldüğünü bildirdi.

ABC7'nin haberine göre, bir cildiyeci, bu durumu bağışıklık sisteminin tepki göstermesi olarak yorumladı.

Kaliforniyalı dermatoloji uzmanı Dr. Shirley Chi, "Aşı yaptırdığınızda iltihaplanmaya neden olan bağışıklık sisteminiz hızlanır, zaten aşıdan böyle bir etki göstermesi beklenir" dedi.

"Vücutta doğal yollardan oluşmayan maddeyle karşılaşan belli bölgelerin bağışıklık tepkisi vermesi mantıklıdır" diye ekleyen Dr. Chi, tıbbi personel tarafından kolaylıkla tedavi edilebilen yan etkiler yüzünden insanların aşı olmaktan kaçınmaması gerektiğini söyledi.

Şişme ve iltihaplanma görülen bölgelerin hepsinde kozmetik dolgu olduğunu belirten dermatolog, "Birkaç hastaya aşıdan 6 ay önce yanak dolgusu ve bir hastaya aşıdan 2 gün sonra dudak dolgusu yapıldı. Hepsi steroid ve anti-histaminlerle tedavi edilerek her türlü reaksiyonlarından kurtuldu" bilgisini paylaştı.

FDA, 12 Aralık'ta BioNTech-Pfizer, 19 Aralık'ta Moderna aşısına onay vermişti. Her ikisi de mRNA denilen yeni bir biyoteknolojiye dayanıyor. Acilen piyasaya sürülmeleri için klinik deneylerden geçirilenlerin sayısı kısıtlı kaldığından ne kadar güvenli olduklarıyla ilgili soru işaretleri tamamen ortadan kalkmayan iki aşının etkililik oranları uzmanlar tarafından beklentilerin çok ötesinde bulundu.

Son Güncelleme: 25.12.2020 18:29
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