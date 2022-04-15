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Makatından dambıl çıktı!

Brezilya’da 54 yaşında bir adam, makatına 2 kiloluk bir dambıl girmesi sonucu acil ameliyata alındı.

Makatından dambıl çıktı!

Makatından dambıl çıktı!

Brezilya’da 54 yaşında bir adam, makatına 2 kiloluk bir dambıl girmesi sonucu acil ameliyata alındı.

15 Nisan 2022 Cuma 12:25
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New York Post’ta yer alan habere göre, Brezilya’da ismi verilmeyen bir adamın yaşadığı kaza, doktorlar için zorlu bir operasyona neden oldu.

International Journal of Surgery Case Reports’ta yer alan olayda, Manaus şehrinde bir adam fitnessta kullanılan iki kiloluk metal bir dambılı makatına soktu.

Adamın kramp, abdominal ağrısı, mide bulantısı, karın ağrısı gibi rahatsızlıklar yaşadığı belirtildi.

Doktorlar, yapılan röntgen görüntülemenin ardından adamın makatında, “seks oyuncağı gibi görünen” bir dambıl bulduklarını açıkladı.

Adamın acil ameliyata alındığı aktarıldı. Cerrahlar için zor bir operasyon olan ameliyatta manuel çıkarma yöntemi kullanmak zorunda kalındı. Cerrah, koluyla adamın vücudundan dambılı çıkardı.

Operasyonun başarılı geçtiği, adamın üç gün içinde taburcu olduğu belirtildi.

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Makatından Dambıl çıktı!
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