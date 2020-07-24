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Ruslar Türkiye tatili satışına başladı

Rus Tur Operatörleri Birliği, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların tekrar başlamasına yönelik kararın ardından, tur operatörlerinin Türkiye’ye yönelik tatil paketi satışlarına başladıklarını duyurdu.

Ruslar Türkiye tatili satışına başladı

Ruslar Türkiye tatili satışına başladı

Rus Tur Operatörleri Birliği, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların tekrar başlamasına yönelik kararın ardından, tur operatörlerinin Türkiye’ye yönelik tatil paketi satışlarına başladıklarını duyurdu.

24 Temmuz 2020 Cuma 17:54

Rus Tur Operatörleri Birliğinden (ATOR) yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Rusya’da durdurulan uçuşların, 1 Ağustos’ta dört aylık aranın ardından Türkiye ile tekrar başlatılacağına işaret edildi.

Kararın ardından Rus tur şirketlerinin de Türkiye’ye yönelik tur satışlarına başladığı bilgisine yer verilen açıklamada, “1 Ağustos’tan itibaren İstanbul bağlantılı turların satışları başlatılırken, 10 Ağustos’tan itibaren doğrudan Antalya uçuşlarıyla tur satışları yapılıyor.” denildi.

Açıklamada, tur fiyatlarının da “cazip seviyelerde” olduğuna işaret edildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, bugün yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlayacağını belirterek, “Rusya’dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara’ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya başlayacak.” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

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Ruslar Türkiye Tatili Satışına BaşladıRus Tur Operatörleri Birliği
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