Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş ihracatta yeni başarı hikayeleri yazacak
Kahramanmaraş ihracatta yeni başarı hikayeleri...
SANKO okulları öğrencisi bir milyon öğrenci arasından ilk 50’ye girerek yarışmayı kazandı
SANKO okulları öğrencisi bir milyon...
Çocuklar ‘Çarpım Tablosu’nu Sevdi
Çocuklar ‘Çarpım Tablosu’nu Sevdi
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baştemir, ‘Diyabetli kişilerin covıd-19 hastalığına daha duyarlı olduğu iyi bilinmektedir’
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof....
ÇİMKO’nun 25’inci hazır beton tesisi üretime başladı
ÇİMKO’nun 25’inci hazır beton tesisi...

Savaş öncesi silah gösteren Ermeni papazından geri vites

Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmaların başladığı ilk günlerde silahla poz veren papaz Hovhannes, müzakere masasına oturmak istediğini söyledi.

Savaş öncesi silah gösteren Ermeni papazından geri vites

Savaş öncesi silah gösteren Ermeni papazından geri vites

Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmaların başladığı ilk günlerde silahla poz veren papaz Hovhannes, müzakere masasına oturmak istediğini söyledi.

14 Kasım 2020 Cumartesi 12:33
banner459

Ermenistan’ın resmi onaylı twitter hesabından elinde silahla poz veren papazın fotoğrafı paylaşılmıştı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 6 hafta boyunca devam eden çatışmalar son buldu. Ermenistan, yapılan anlaşmayla birlikte işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi kabul etti.

Bu kararın ardından işgal bölgelerinde yaşayan Ermeniler bölgeleri terk etmeyi başladı.

SİLAHLI POZ VEREN ERMENİ PAPAZ
Çatışmaların ilk günlerinde elindeki silahla poz veren papaz ise bölgeden ayrılmak istemiyor.

Bölgenin Ermenilere ait olduğunu söyleyen papaz, savaş mesajları vermekten vazgeçti Azerbaycan ile müzakere yapmak istediğini söyledi.

TARİHİ ÇARK
BBC'ye konuşan papaz, "Eğer isterlerse müzakere masasına otururuz" dedi.

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN, ASKER CESETLERİNİ KARŞILIKLI İADE ETTİ
Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'da görevli Rus askerlerin aracılığıyla savaş alanında kalan Ermenistan askerlerinin cesetlerinin iade edildiği bildirildi.

Açıklamada, 6 şehit askerin naaşının da Azerbaycan'a iade edildiği kaydedildi.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşmasında tarafların ceset ve esirleri değiştireceği belirtilmişti.

Azerbaycan ordusu, Şuşa şehrini 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.

Son Güncelleme: 14.11.2020 16:37
Anahtar Kelimeler:
Savaş öncesi Silah Gösteren Ermeni Papazından Geri Vites
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor
Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor
ABD'den son dakika görüntüleri! Trump seçimleri kazanması için kilisede kutsandı
ABD'den son dakika görüntüleri! Trump seçimleri kazanması için kilisede kutsandı
DSÖ'de cinsel istismar skandalı! Komisyon kurdular
DSÖ'de cinsel istismar skandalı! Komisyon kurdular
Protestoların devam ettiği ülkede cumhurbaşkanı istifa etti
Protestoların devam ettiği ülkede cumhurbaşkanı istifa etti
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes sonrası ilk temas!
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes sonrası ilk temas!

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber