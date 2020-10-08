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Trump’tan bomba açıklama

ABD Başkanı Trump'ın corona virüse yakalanmasının ardından sağlık durumu ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmişti.

Trump’tan bomba açıklama

Trump’tan bomba açıklama

ABD Başkanı Trump'ın corona virüse yakalanmasının ardından sağlık durumu ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmişti.

08 Ekim 2020 Perşembe 11:56

En son, Beyaz Saray'a girişi esnasında, balkonda poz vermeden önce maskesini çıkarması çok konuşulmuştu. Corona virüsün daha çok psikolojik, sosyal ve ekonomik etkilerine odaklanan ve her fırsatta "virüsten korkmayın" sözünü tekrarlayan Trump yeni bir açıklama daha yaptı. Trump, tedavi sürecinde yaptığı açıklamada Korona virüse yakalanmam Tanrı'nın bir lütfu" ifadelerine yer verdi.

Corona virüsü salgını sürecinde yaptığı çıkışlar ve alınan önlemlere karşı tepkileri ile gündem olan ABD Başkanı Donald Trump, hastalığa yakalanması ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Beyaz Saray'da dün itibariyle yeniden çalışmaya başlayan Trump'ın tedavisi devam ediyor. Bugün yaptığı son açıklamada Trump, "Korona virüse yakalanmam Tanrı'nın bir lütfu" ifadelerini kullandı.

TRUMP: "EĞER YAKALANMASAYDIM..."

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi görmeye devam eden ABD Başkanı Trump'tan Beyaz Saray'da Oval Ofis önünde video mesaj yoluyla yeni bir açıklama geldi.

Trump açıklamasında sık sık Walter Reed Askeri Hastanesi'nde kendisine verilen Regeneron adlı ilacı överek, "Korona virüse yakalanmamın Tanrı'nın bir lütfu olduğunu düşünüyorum. Burada gizli bir lütuf vardı" dedi.

Hastalığa yakalandıktan sonra bu ilaçtan haberi olduğunu ifade eden Trump, "Bu hastalığa yakalanmasaydım, bu ilaçtan da haberimiz olmayacaktı" diye konuştu. Trump, Regeneron ilacının tüm Amerikalılara ücretsiz olarak sunulması için çalışacağını belirtti.

"Herkesin Başkanınızla aynı muameleyi görmesini istiyorum" diyen Trump, "İnanılmazdı" ifadelerini kullandı. Trump, kendisine verilen ilacın "terapötik" olduğunu söyleyerek Covid-19'un çaresi olabileceğini öne sürdü.

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