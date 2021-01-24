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Türk gemisine korsan saldırısı

M/V Mozart adlı konteyner gemisi, Gine Körfezi’nde deniz haydutlarının saldırısına uğradı. Geminin rotasını değiştiren korsanlar, ikinci mühendisi öldürüp 15 mürettebatı kaçırdı.

Türk gemisine korsan saldırısı

Türk gemisine korsan saldırısı

M/V Mozart adlı konteyner gemisi, Gine Körfezi’nde deniz haydutlarının saldırısına uğradı. Geminin rotasını değiştiren korsanlar, ikinci mühendisi öldürüp 15 mürettebatı kaçırdı.

24 Ocak 2021 Pazar 14:13
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Yaralanan gemi kaptanının ses kaydına ulaşıldı. Birbiri ardına yaşanan son dakika gelişmeleri Ankara tarafından sıkı takibe alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili olarak kaçırılan gemi mürettebatının kurtarılması talimatını verirken Bakanlık da harekete geçti. Bakan Karaismailoğlu geminin saat 11'de limana demirlediğini duyurdu.

Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan M/V Mozart adlı konteyner gemisi, Gine Körfezi Sao Tome açıklarında deniz haydutlarının saldırısına uğradı.

KAPTAN ACİL YARDIM İSTEDİ

Nijerya uyruklu korsanlar, İstanbul merkezli Boden Denizcilik tarafından işletilen Liberya bayraklı gemiyi bir süre zodyak botlarla takip etti.
Uzun namlulu silahlara sahip korsanlardan dördü, yanaştıkları gemiye çıkarak geminin idaresini ele geçirdi ve rotasını değiştirdi. Bu sırada gemi kaptanı, Uluslararası Denizcilik Örgütü Haberleşme Sistemi'nden acil çağrı yaparak yardım istedi.

ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜNÜN YARDIMI GECİKİNCE...

Çok açıkta olduğu için (170 km) yardım gecikince geminin 15 mürettebatı deniz haydutları tarafından kaçırıldı. Korsanlar, Azerbaycan vatandaşı ikinci mühendis Farman İsmayilov'u da öldürdü. Daha sonra korsanlar, gemiyi 4'üncü kaptan ve iki makineciyle birlikte Nijerya açıklarında bırakarak uzaklaştı.

RADAR DIŞINDA HER ŞEYİ PARÇALADILAR

Korsanların gemide radar dışında her şeyi parçaladıkları kaydedilirken 3 Türk mürettebat ile geminin kör bir şekilde seyrine devam ettiği öğrenildi.

KAPTANIN SES KAYDI

Twitter'dan paylaşılan ve geminin 4'üncü Kaptanı Furkan Yaren'e ait olduğu belirtilen ses kaydında dehşet anları şöyle anlatıldı: "İkinci mühendis öldü. Ben de bacağımdan yaralandım. Kör halde seyir yapıyoruz. Bütün kabloları söktüler. Sadece radar çalışıyor. Bir rota verdiler. Gemiyi salim bir yere ulaştırmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızı ise döverek kaçırdılar."

Kaçırılan mürettebatın bulunması için uluslararası düzeyde arama çalışmaları başlatıldı. Ağır silahlarla karadan bu kadar uzakta hareket edebilen deniz haydutlarının kendilerini bekleyen bir ana gemiyi kullandığı tahmin ediliyor. Türk kaptan Mustafa Kaya idaresindeki 222.15 metre uzunluğundaki, 30.07 metre genişliğinde 2007'de inşa edilen gemi, Nijerya'dan aldığı konteynerleri Cape Town'a götürüyordu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KURTARIN' TALİMATI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geminin 4. kaptanı Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini alan Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan mürettebatın kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.

M/V MOZART'IN MÜRETTEBAT LİSTESİ

Gemide biri Azerbaycan vatandaşı, 18'i Türk toplam 19 mürettebat bulunuyordu: Kaptan Mustafa Kaya, 2. Kaptan Melih Çetin, 3. Kaptan Doğancan Cengil, 4. Kaptan Furkan Yaren, Başmühendis Süha Tatlıgül, 2'nci mühendis Farman İsmayilov, 3'üncü mühendis Yasin Alper Şeker, E. zabiti Gökhan Bura, Reis Vedat Aksan, Gemici Erdi Erman, Gemici Halil Gülçür, Gemici Ünsal Dilsiz, Gemici Adil Alkan, Gemici İlyas Baş, Fiter Mesut Meral, Yağcı Bahadır Yeşilalan, Yağcı Gökhan Lale, Aşçı Mustafa Benklioğlu, Gv stj Hamza Orhan.

BAKANLIKTAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: GENTIL LİMANINDAN DOĞRULAMA BEKLENİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Nijerya'nın Lagos kentinin 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart gemisine deniz haydutlarınca düzenlenen saldırıda Azerbaycan uyruklu 1 personelin öldürüldüğünü, 15 Türk personelin de rehin alındığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Nijerya'da deniz haydutlarınca kaçırılan gemi hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Haydutların, 19 personel arasından 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk ettikleri belirtilen açıklamada, "23 Ocak 2021 günü saat 10.36 TSİ'de Nijerya Lagos'a yaklaşık 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye deniz haydutları saldırmıştır. Gemi personeli güvenli alana kendilerini kilitlemişler. Ancak deniz haydutları 5- 6 saat uğraş sonucunda güvenli alan kapısını kırarak toplam 19 personel arasından 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmişler. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüş olup gemi üzerinde 3 kendi personeli ile birlikte Gabon Port- Gentil limanına doğru hareket halindedir. Gemide halihazırda deniz haydutu bulunmamakta olup, söz konusu limana 24 Ocak 2021 tarihi saat 09.00'da ulaşması beklenmektedir" denildi. (Geminin ulaştığına dair doğrulama bekleniyor)

Bölgedeki deniz haydutluğuyla ilgilenen yerlere gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Gemiyi işleten Boden Denizcilik tarafından Liberya bayrak temsilcisi, o bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetleri ile ilgilenen Maritime Domain Awareness Trade - Gulf of Guinea (MDAT-GoG), gemi sahibi sigorta kuruluşu bilgilendirilmiş, medya ve basın sözcüsü ile iletişime geçilmiştir. Ayrıca İngiltere merkezli Kriz Yönetimi Merkezi aktif hale getirilmiş, sigortacısı bilgilendirilerek ve sigortacının devreye girmesi sağlanmıştır. Olay merkezimiz tarafından takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisine korsan baskınıyla ilgili son durumu anlattı. Geminin Gabon karasularına ulaştığını belirten Çavuşoğlu, "Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu Bu açıklamadan dakikalar sonra geminin Gabon limanına ulaştığı ve yanaşma için izin istediği bilgisini de aktardı.

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