Ahmet Çörtük, Elazığ’da yürütülen doğal yaşam alanlarının korunması, yaban hayatının rehabilitasyonu ve milli parkların iyileştirilmesine yönelik projeler hakkında kapsamlı bilgiler aktardı.

Çörtük ayrıca, bölgede yürütülen sürdürülebilir doğa koruma ve ekoturizm projelerinin bölge halkına ve turizme katkı sağladığını vurguladı.

Vali Numan Hatipoğlu, Elazığ’ın doğal zenginliklerinin korunmasına yönelik çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, çevre projelerinin desteklenmesi noktasında Valilik olarak her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.