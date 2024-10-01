Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Ekim ayı itibarıyla mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu. BOTAŞ’ın resmi internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, Ekim ayından itibaren geçerli olacak konut ve sanayi aboneleri için doğalgaz tarifesi ile elektrik üretimi için belirlenen tarife sabit kaldı.

Bu kapsamda, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Ekim ayında uygulayacağı doğalgaz satış fiyatı, bin metreküp için 5 bin 631 lira olarak belirlenirken, ekmek üreticileri için ise bu fiyat 8 bin 549 lira olarak açıklandı. Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz içinse, bin metreküp fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

BOTAŞ, doğalgaz fiyatlarının aylık olarak hesaplandığını bildirerek, “Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda Ukrayna’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır” ifadesini ekledi. Bu durum, Türkiye’nin enerji fiyatları konusundaki rekabetçi konumunu güçlendirdiği gibi, tüketicilere de ekonomik bir avantaj sunuyor.