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Kahramanmaraş, TUSAŞ ile ihya olacak!

6 Şubat tarihli depremlerde yaşanan felakette binlerce insanın hayatını kaybettiği kentte, iş insanlarının ve sanayii esnafının yüzünü güldürecek dev uzay sanayi TUSAŞ için Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı da seferberlik başlattı.

Kahramanmaraş, TUSAŞ ile ihya olacak!

Kahramanmaraş, TUSAŞ ile ihya olacak!

6 Şubat tarihli depremlerde yaşanan felakette binlerce insanın hayatını kaybettiği kentte, iş insanlarının ve sanayii esnafının yüzünü güldürecek dev uzay sanayi TUSAŞ için Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı da seferberlik başlattı.

10 Şubat 2024 Cumartesi 17:39

TUSAŞ 100 YILIN YATIRIMI OLACAK

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayii Odası Başkanlığı, Hava Limanı bölgesinde 500 dekarlık alanda inşa edilecek, uçak parçaları üretilecek TUSAŞ’ ın ikinci tesisi için şirket kuruluşlarını tamamladı ve ilk etapta 200 milyon dolarlık sermaye ile yatıma hazırlanıyor. Savunma Sanayii Şirketi’nin yüzde 30 payı TUSAŞ’ın, yüzde 70 payı ise KMTSO (Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası)’ nun olacak. 22 Şubat’ta hem Türkoğlu’ndaki TUSAŞ’ ın açılışı gerçekleştirilecek hem de Ticaret ve Sanayi Odasının fuaye alanında Uzay Sanayii ortaklık imza törenini gerçekleştirilecek. Ticaret ve Sanayii odasına bağlı tüm esnaflar ve iş adamları, böylece TUSAŞ projesine hisseleri oranında katılım sağlayacaklar. Kahramanmaraş , savunma sanayi noktasında, yeni kümelenmesiyle ve yüzlerce tedarikçi firmasıyla beraber yüzyılın kabuk değişimini yaşayacak

KAHRAMAN KAZAN’DAN SONRA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SAVUNMA SANAYİ KENTİ KAHRAMANMARAŞ OLACAK

Projenin en büyük amacı, deprem sonrası iyileşmenin ve normale dönerek kentin ticaretinin, uzay sanayisinin gelişmesini sağlamak. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Kahraman Kazan’dan sonra Türkiye’nin en büyük savunma sanayi kenti olacak.

İSTİKLAL TEKNİK ÜNÜVERSİTESİ’NDEN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLER TÜSAŞ’TA GÖREV ALACAK

Deprem bölgesi istihdamla kalkınacak. İstiklal Üniversitesi de artık İstiklal Teknik Üniversitesi olacak. Tamamıyla uzay ve havacılık noktasında eğitim faaliyetlerini yürütecek. Üniversite bünyesinde Meslek Yüksek Okulu kuruluyor. Oradan mezun olan öğrenciler, aynı zamanda bu savunma sanayiinde direkt işe başlamış olacaklar.

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