Şimşek, kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kayıplarını önlemenin tek yolunun çapraz denetim olduğunu belirtti. Vergi kaçakçılığı ile mücadelenin önemini vurgulayan Bakan, "Kimse vergi vermek istemiyor. En düşük KDV oranı ekmekte ama fırıncıların fiş kesmediğini görüyoruz. Kayıt dışılığı önlemek için ispat yükümlülüğünü devletten alıp mükellefe yüklememiz gerekiyor," dedi.

Bakan Şimşek, vatandaşların döviz ve altına yönelme nedeninin yüksek enflasyon olduğunu ifade etti. “AK Parti hükûmetlerinin 10-15 yılı hariç, bu ülkede 50 yıldır çift haneli enflasyon yaşanıyor. Vatandaş kendini korumak için döviz veya altına yöneliyor. Bu bir tercih değil, zorunluluk,” diye konuştu.

Türkiye’nin dış borcunun yönetilebilir seviyede olduğunu söyleyen Şimşek, ülkenin finansal göstergelerinde olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti. “Geçen yıl mayısta dolar cinsinden tahvil faizimiz yüzde 11’di, şimdi yüzde 6’ya düştü. Bunu daha da aşağı çekmek için kararlı bir şekilde programımıza devam edeceğiz,” dedi.

Cari açık sorununu çözmek için her alanda katma değerin artırılması gerektiğine dikkat çeken Bakan Şimşek, enerjiye bağımlılığın azaltılması ve yenilenebilir enerjiye yönelmenin önemini vurguladı. Ayrıca tarım, sanayi ve hizmet sektöründe katma değeri yükseltmek için çalışacaklarını belirtti.

Şimşek, vergi kaçakçılığının yaygın olduğunu ifade ederek, bir arkadaşının lüks bir berberde yaşadığı olayı anlattı. “Berber, kartla ödeme almak istemedi ve farklı yollar önerdi. Bu zihniyet sorunu çözülmeli. Ülkede kayıt dışı çalışan çok sayıda doktor, dişçi, kuaför ve avukat var. Denetimlerimiz artarak sürecek,” diye ekledi.