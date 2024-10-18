Kazada 4'ü uzman çavuş, 2'si astsubay toplam 6 jandarma personeli yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, tedavi gören askerlere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bilecik’te İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait bir askeri araç, İnhisar-Söğüt kara yolu üzerindeki Hamitabat köyü yakınlarında devrildi. Meydana gelen kazada 6 jandarma personeli yaralandı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrilen araçta yaralanan 6 jandarma personelinden 4’ü uzman çavuş, 2’si ise astsubay olarak belirlendi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 2’si Bozüyük, 4’ü ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, hastaneye giderek tedavi gören askeri personeli ziyaret etti. Vali Aygöl, sağlık durumları hakkında bilgi alırken, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.