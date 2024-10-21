Kipaş Tekstil, yeni fabrikasında çevre dostu teknolojiler kullanma hedefine odaklanıyor. Fabrika, atık su geri kazanım teknolojisi, yapay zeka ile desteklenen yıkama-kırma hattı, akıllı ambar sistemleri gibi modern çözümlerle donatılacak. Ayrıca, elektrikli forkliftler ve %100 elektrikli araçlar kullanarak karbon ayak izini minimum seviyeye indirecek. Çatılarında Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) teknolojisini de devreye almayı planlayan Kipaş, enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Çevresel Katkılar

RE-PET geri dönüşüm fabrikasının çevreye sağladığı katkılar da oldukça etkileyici. Fabrika, doğada bulunan plastiklerin geri kazanımını sağlayarak, bu malzemelerin yaşam döngüsüne kazandırılmasına yardımcı olacak. Bu yaklaşım, virgin PET kullanımını azaltacak ve doğanın korunmasına destek verecek. Aynı zamanda, çevresel sertifikalar alarak sürdürülebilir üretim süreçlerini dünya çapında belgelendirme hedefinde.

Yıllık Kapasite ve İşleyiş Modeli

Kipaş Tekstil'in yeni geri dönüşüm fabrikası, ilk etapta yılda 33.500 ton PET’i işleyerek elyafa dönüştürecek. Bu, PET üretiminin azaltılmasına önemli bir katkı sağlarken, ilerleyen aşamalarda ise elyaf hatları ve PET şişe yıkama-kırma hatları kurulacak ve günde 500 ton PET şişe geri kazanılacak.

Fabrika, geri dönüştürülecek malzemelerin çeşitliliği ile de dikkat çekiyor. Doğadan toplanan PET, PE, metal, PP, PVC gibi atıkların geri dönüşümleri gerçekleştirilecek. Böylece geniş bir yelpazede atıkların değerlendirilmesi sağlanacak.

Tekstilden Tekstile: Sürdürülebilir Üretim Modeli

Kipaş Tekstil, işletmelerinden çıkan polyester tekstil atıkları ve Türkiye’deki polyester tekstil atıklarından granül elde ederek, bu malzemeleri elyaf prosesine eklemeyi planlıyor. Böylece PET şişeden üretim dışında tekstilden tekstil üretimini de gerçekleştirerek döngüsel bir ekonomi modeli geliştirecek ve atıkların etkin bir şekilde yeniden değerlendirilmesini sağlayacak. Bu yenilikçi yaklaşım, hem çevresel fayda sunarken hem de sürdürülebilir üretim süreçlerini güçlendirmeyi amaçlıyor, böylece doğaya olan katkısını artırarak geleceğe daha yeşil bir dünya bırakma hedefini desteklemiş olacak.

Ekonomik ve Sosyal Etkiler

Yeni fabrikanın bölge ekonomisine katkıları da oldukça önemli. İlk etapta 120 kişiye istihdam sağlayacak olan RE-PET fabrikası, yerel topluluğun sosyoekonomik durumunu olumlu yönde etkilemeyi amaçlıyor. Kipaş Tekstil, sunduğu iş imkanlarıyla bölgeye önemli bir ekonomik canlanma getirecek.