Etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Balcıoğlu, GEN Türkiye, Habitat Derneği işbirliği ve GİKAD ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, 25 genç girişimci ile birlikte önemli isimler arasında yer aldı.

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın ve Başkan Yardımcıları Emine Erdem, Gülden Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Acar, mentörlük yapan diğer isimler arasında yer aldı.

Aykut Balcıoğlu, sosyal medya hesabından etkinlikle ilgili yaptığı paylaşımda, “Bugün benim için bir gurur kaynağı oldu. Her biri geleceğe umutla bakmamızı sağlayan fikirleriyle ilham veren 25 genç ile buluştuk," ifadelerini kullandı. Balcıoğlu, etkinliğe ev sahipliği yapan İclim Çağıner Kavluklu'ya, GİKAD ailesine, GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın’a ve Habitat Derneği'ne, ayrıca bu organizasyonu koordine eden İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu’ya teşekkür etti.

Bu organizasyon, genç girişimcilerin kariyer gelişimlerine katkı sağlamayı ve Kıbrıs'taki girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.