Başvurular 14-16 Ekim 2024 tarihleri arasında şahsen yapılacak. Mülakat 17-18 Ekim'de.

Kahramanmaraş'ta Elbistan Belediyesi, toplamda 29 kişiyi istihdam edecek işçi alımı için iki ayrı ilan yayınladı.

İlanlar kapsamında Personel A.Ş., 14-16 Ekim 2024 tarihleri arasında 19 geçici işçi alacağını duyurdu. Ayrıca, Elbistan Toplu Konut ve Limitet Şirketi 10 kişilik bir işçi alımı yapacak.

Başvurular, Elbistan Belediyesi'nin 2. katında yer alan Personel A.Ş. ofisine şahsen yapılacak. Alınacak pozisyonlar arasında makine mühendisi, şoför, kamyon şoförü, gözlemeci ve loder operatörü gibi farklı meslekler bulunuyor.

İŞÇİ ALIMI DETAYLARI:

Toplamda 19 geçici işçi alınacak ve bu kişiler 12 aylık süre boyunca çalışacak. Alım yapılacak pozisyonlar ve kişi sayıları şu şekilde:

1 Şoför

3 Kamyon Şoförü

1 Makine Mühendisi

1 Makine Teknikeri

1 Gözlemeci

1 İnşaat Teknikeri

1 Loder Operatörü

1 Silindir Operatörü

1 Oto Elektrikçisi

2 Temizlik İşçisi

1 JCB Operatörü

1 Kamu Yönetimi Mezunu

4 Büro Personeli

MALİ VE SOSYAL HAKLAR:

Alınacak personele verilecek maaşlar asgari ücretin belirli oranları üzerinden hesaplanacak:

Makine mühendisi ve teknikerler: Asgari ücretin %50 fazlası

Operatörler, kamyon şoförleri, oto elektrikçisi: Asgari ücretin %50 fazlası

Gözlemeci, büro personeli, temizlik işçileri: Asgari ücretin %25 fazlası

Kamu yönetimi mezunu: Asgari ücretin %50 fazlası

Şoför: Asgari ücretin %25 fazlası

MÜLAKAT BİLGİLERİ:

Mülakatlar 17-18 Ekim 2024 tarihlerinde, saat 09:00'da Elbistan Belediyesi Personel A.Ş. ofisinde gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, belirtilen tarihler arasında şahsen başvurularını yapabilirler.