Daha ulaşılabilir bir Kahramanmaraş için 11 ilçenin tamamında yol bakım, onarım ve yenileme uygulamalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi’nde başlattığı yeni güzergâhta da çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Kayseri Yolu’nun güneyine yaklaşık 8 kilometrelik yeni arter kazandırılarak Ağcalı ve Hal Kavşağı arasındaki ulaşımın rahatlatılması hedefleniyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce bölgede zemin hazırlıkları, kazı, dolgu ve sanat yapılarının inşası sürerken alanı ziyaret ederek incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, son duruma ilişkin bilgiler aldı.

“150 Milyon TL’lik Yatırımla Bölgede Ulaşımı İyileştireceğiz”

Bölgede gerçekleştirdiği incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Burası Kayseri Yolu ile Güney Bağlantı Yolu arasında kalan bölge. Bu bölgeye yaklaşık 8 kilometrelik yeni güzergâh ve 2 köprü menfez kazandırıyoruz. Sadece bu yatırımımızın altyapısı 90 Milyon TL civarında. Asfalt uygulamaları da 60 Milyon TL. Toplam 150 Milyon TL’lik bir proje. Bu yatırımımızla hem Güney Bağlantı Yolu ağımızı genişletecek hem de Kayseri Yolu üzerindeki Ağcalı ve Hal Kavşağı arasındaki ulaşımı rahatlatacağız. Önümüzdeki süreçte burada hayata geçireceğimiz projelerle ilk etapta Kayseri Yolu’nu Adana Yolu’na, devamında ise Gaziantep Yolu’na bağlayacağız” diye konuştu.

“Hedefimiz Yıl Sonuna Kadar 1 Milyar TL’lik Yol Yatırımı”

Şehir genelinde gerçekleştirilen ve planlanan yol yatırımlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Fırat Görgel, “Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimizin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Ekiplerimiz 40’a yakın noktada asfalt, yama, yol genişletme ve parke çalışmalarını sürdürüyor. Görevde olduğumuz 6 aylık süre zarfında yaklaşık 50 kilometrelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. 100 kilometrenin üzerinde sathi kaplama yaptık. 140 kilometrelik yeni yol açımı gerçekleştirdik. Şehrimizin çeşitli noktalarına 8 köprü ve menfez kazandırdık. 6 ayda gerçekleştirdiğimiz yol yatırımlarımızın toplam maliyeti 800 Milyon TL. Yıl sonuna kadar 1 Milyar TL’lik yol yatırımı gerçekleştirmeyi planlıyoruz” cümlelerini kaydetti.

“Yol Yapım Kapasitemizi Artırıyoruz”

Kuzey ilçelere kazandırılacak asfalt üretim tesisine de değinen Başkan Görgel, “Büyükşehir Belediyemizin yol yapım kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. Bunun için Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Afşin, Göksun ve Andırın’a hizmet verecek asfalt üretim tesisi kuruyoruz. 6 ilçemizin asfalt ihtiyacını bu tesisle karşılayacağız. Bu tesis hem bizim maliyetlerimizi düşürecek hem de 6 ilçemize daha hızlı ve kaliteli hizmet sağlamış olacağız. Bu yatırımımızın da toplam maliyeti 550 Milyon TL” ifadelerini kullandı.