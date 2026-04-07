Rektör Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Prof. Dr. Fatih Tiyek’e yeni görevinde başarılar dileyerek, idari görev değişikliklerinin kurumsal sürekliliğin bir parçası olduğunu ifade etti ve “Asıl önemli olan üniversitemize hizmet etmektir.” ifadelerini kullandı. Okumuş, Tiyek’in devraldığı görevi daha ileri taşıyacağına olan inancının tam olduğunu belirtti.

Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Tiyek ise kendisine tevdi edilen görevi hakkıyla yerine getirmek için gayret göstereceğini ifade ederek, “Bilgi, birikim ve tecrübelerimizi üniversitemizin gelişmesini ve kalkınmasını sağlamak adına kullanacağız. Üniversitemizde Rektörümüz öncülüğünde tüm ekibimiz ile süreçleri yakından takip ederek başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile Rektörümüze ve üniversite yönetimine teşekkür ediyorum.” dedi.