Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM), dernek, vakıf ve spor kulüplerine yönelik proje üretme kapasitesini artırmaya yönelik mentörlük progragramını hayata geçiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Programı” teması çerçevesinde hazırlanacak projelere yönelik önemli bir programı devreye alıyor.

Proje Üretme Kapasitesi Artırılacak

SOGEM’in düzenleyeceği “Proje Geliştirme ve Mentörlük Programı” ile dernek, vakıf ve spor kulüplerine proje geliştirme, bütçe ve faaliyet planlama, mentörlük ve danışmanlık konularında yön gösterecek. Ayrıca uygulamalı atölye çalışmaları ve birebir teknik destek süreci ile katılımcıların proje taslakları üzerinde çalışmaları sağlanacak.

Başvurular Başladı

Eğitim programına şehirde faaliyet gösteren dernek, vakıf ve spor kulüpleri başvurabiliyor. Katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, 4-11 Haziran tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/06/04/sogem-proje-gelistirme-ve-mentorluk-programi-basvuru-formu adresinden çevrimiçi başvuru yapabilecek.