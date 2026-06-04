Dünya Bankası destekli Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Programı kapsamında “Kahramanmaraş Yıkıntı Atıklarının Ayrıştırılması ve Geri Dönüşümü Projesi” için Büyükşehir Belediyesi ve DOĞAKA arasında protokol imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, DOĞAKA yöneticileri ve ilgili birim temsilcileri katıldı. Proje kapsamında, Elbistan Çiçek Mahallesi’nde, 3 milyon ton deprem kaynaklı yıkıntı atığının bulunduğu alana, Avrupa standartlarına uygun ayrıştırma ve geri dönüşüm tesisi inşa edilecek. Yaklaşık 100 Milyon TL yatırım bedeline sahip önemli projenin yüzde 90’ı DOĞAKA tarafından hibe olacak, yüzde 10’luk kısmı ise Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilecek.

“Ekonomik Anlamda Önemli Yatırım Olacak”

Programda konuşan DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, “Milyonlarca ton atık bölgemizde birikmeye başlamıştı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel çevre yatırımlarına önem veriyor ve bu çalışmayı da hızlıca ilerletmemizi istedi. Bu proje, Türkiye’de uygulanan ilk proje oldu. Bu sistem, kentsel dönüşüm sürecinde tüm atıkları değerlendireceğimiz bir sistem. Atığın yüzde 90’ını yakınını tekrardan kullanabileceğiz. Bu yatırım aynı zamanda ekonomik alanda önemli kazanım olacak. Bu yatırımın önce Kahramanmaraş’a daha sonra ise Elbistan’a hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Modern Atık Yönetimi Anlayışını Bölgemize Kazandırdık”

Çevre yatırımlarının önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Geri dönüşüm, atık yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında örnek çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeden yönetilmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla Karacasu bölgemizde Enkaz Atıkları Geri Kazanım Tesisimizi hizmete almıştık. Günlük 4 bin ton ayrıştırma kapasitesine sahip bu tesis, çevresel sorumluluğun aynı zamanda ekonomik değere dönüşebileceğinin somut bir örneği oldu. Yine çevre yatırımlarımız kapsamında şehrimizde vahşi depolamayı sona erdirdik. Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisimizi tamamlayarak modern atık yönetimi anlayışını bölgemize kazandırdık. Toplu taşıma filomuzu çevre dostu elektrikli ve hibrit araçlarla güçlendirdik. Türkiye’nin ilk sertifikalı Karbon Yutak Alanını tamamlamak üzereyiz” dedi.

100 Milyon TL’lik Yeni Çevre Yatırımı

Çevresel adımları sağlam ve kararlı bir şekilde atmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Görgel, “Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımız ile önemli bir iş birliğine daha imza attık. Dünya Bankası destekli Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Programı kapsamında “Kahramanmaraş Yıkıntı Atıklarının Ayrıştırılması ve Geri Dönüşümü Projesi”ni hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 100 Milyon TL yatırım bedeline sahip projemizin yüzde 90’ı DOĞAKA tarafından hibe olacak, yüzde 10’luk kısmı ise Büyükşehir Belediyemiz tarafından eş finansman olarak sağlanacak. Kurulacak tesis sayesinde yıkıntı atıkları modern teknolojilerle ayrıştırılacak, geri dönüştürülebilir malzemeler yeniden ekonomiye kazandırılacak ve çevresel etkiler en aza indirilecek” ifadelerini kullandı.