Bu kapsamda, 2026 yılı Mayıs ayı içerisinde atıksu arıtma tesislerinde toplam 2 milyon 826 bin 546 metreküp atıksu arıtılarak çevreye zarar vermeden güvenli şekilde alıcı ortamlara deşarj edildi.

Atıksu yönetiminde yalnızca arıtma faaliyetlerini değil, aynı zamanda enerji verimliliğini artırmaya yönelik uygulamaları da ön planda tutuluyor.

Bu doğrultuda Merkez Atıksu Arıtma Tesisi bünyesinde faaliyet gösteren Güneş Enerjisi Santralinde Mayıs ayı boyunca 138 bin 398 kilovatsaat elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirildi.