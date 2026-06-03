Vatandaşlara da ALO 153 Büyükşehir İletişim Merkezi’ne ihbarda bulunabilecekleri belirtildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kaçak hafriyat dökümlerinin çevreye ve topluma verdiği zararları önlemek amacıyla denetimlerine sıkı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda, Elbistan’da devam eden yeniden inşa ve ihya süreçlerinde kaçak hafriyat dökümlerine karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, belirlenen döküm sahaları dışında gerçekleştirilen hafriyat boşaltımlarını anlık olarak takip ederken, doğal alanlara, tarım arazilerine ve yaşam alanlarına zarar verebilecek uygulamalara karşı da etkin mücadele veriyor.

Kurallara Uymayanlara 192 Bin TL Ceza!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da kaçak hafriyat dökümlerine karşı denetimlerini aralıksız sürdürürken, çevreyi kirleten ve belirlenen kurallara aykırı hareket eden kişi ve işletmelere yönelik yasal işlemleri de kararlılıkla uyguluyor. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden kaçak dökümlere 191 bin 867 bin TL’ye kadar idari para cezası kesiliyor.

Elbistan’da 3 Döküm Sahası

Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının gelişigüzel alanlara bırakılmaması adına Elbistan’da hafriyat atıklarının dökülebileceği alanlar da belirli. Izgın Mahallesi ile Maraba mahallesinde yer alan 3 bölgeye kontrollü bir şekilde hafriyat dökülebiliyor.