Toplam 75 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen proje, tamamlandığında şehrin çevre vizyonunu yansıtan önemli yatırım arasında yer alacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevre odaklı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şehrin doğal zenginliklerini koruyarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel’in liderliğinde çevresel sürdürülebilirliği destekleyen projeleri de birer birer hayata geçiriyor. Bu kapsamda Onikişubat’taki Malik Ejder Mahallesi’nde yapımı süren Karbon Yutak Alanı’nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bir Arada

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde fiziki altyapı yatırımlarının yanı sıra, çevre dostu uygulamalarıyla da dönüşümünü sürdürüyor. Doğal yaşamı destekleyen ve kent estetiğine katkı sağlayan Karbon Yutak Alanı Projesi, modern şehircilik anlayışı ile ekolojik hassasiyetleri aynı noktada buluşturuyor. 25 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje, 75 bin metrekarelik geniş bir alan üzerinde yükseliyor. Tamamlandığında bölgeye yeni bir nefes alanı kazandıracak proje, vatandaşlara doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri yeni sosyal yaşam alanları sunacak.

Alanda Yoğun Mesai Devam Ediyor

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda ekipler, projenin farklı etaplarında eş zamanlı faaliyet yürütüyor. Alanda yürüyüş yollarının çevresinde bordür uygulamaları gerçekleştirilirken, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları da planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Bununla birlikte aydınlatma sistemlerinin kurulumu sürerken, peyzaj düzenlemeleri için de kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Şehir Merkezinde Yeni Bir Yaşam Koridoru

Tamamlandığında şehir merkezine yakın konumuyla dikkat çekecek Karbon Yutak Alanı, vatandaşların günlük yaşamın yoğun temposundan uzaklaşabilecekleri önemli bir cazibe merkezi olacak. Yürüyüş yolları, dinlenme alanları, peyzaj düzenlemeleri ve doğal atmosferiyle proje, her yaş grubundan ziyaretçiye hitap edecek. Özellikle aileler, gençler ve doğaseverler için yeni bir buluşma noktası oluşturacak alan, şehir yaşamına sosyal ve çevresel açıdan önemli katkılar sağlayacak.