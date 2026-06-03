Görgel, “Elbistan ilçemizde altyapısı tamamlanan sokak ve caddelerde asfalt serimine başladık. Sadece Elbistan’ımızda 500 Milyon TL’nin üzerinde yol yatırımını bu yıl tamamlıyoruz. Aydınlatması, yürüyüş yolu, refüjü ve peyzajıyla 4 yeni nitelikli cadde oluşturacağız. Rekreasyon projeleri, kültür merkezi, taziye evleri çalışmalarımız da devam ediyor. Elbistan’ımız için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Elbistan’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yatırımlar ve deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmalarını yerinde değerlendirmek üzere Elbistan Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz ile toplantı gerçekleştirdi. Başkan Fırat Görgel, Elbistan’ın yeniden inşa sürecinde kaydedilen ilerlemeyi yakından takip ettiklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak ilçenin ihtiyaç duyduğu her alanda yatırımlarını sürdürdüklerini ifade etti. Ziyarette, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların daha etkin yürütülebilmesi adına kurumlar arası koordinasyonun önemine de vurgu yapıldı.

“Elbistan İçin Çalışıyoruz”

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Elbistan’ımızın yeniden inşa ve ihya sürecini büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Elbistan Belediyesi ile güçlü iş birliği ve koordinasyon içerisindeyiz. Hemşehrilerimize en kaliteli hizmeti sunabilmek için tüm kurumlarımızla birlikte uyum içerisinde çalışıyoruz. İlçemizde yaklaşık 500 milyon TL'lik asfalt yatırımını hayata geçiriyoruz. Bu yatırımla birlikte ulaşım altyapısını daha güçlü ve konforlu hale gelecek. Bunun yanı sıra Elbistan’a yakışan nitelikli caddeleri de birer birer inşa etmiş olacağız. Modern kent kimliğine katkı sağlayacak bu projelerle ilçemizin çehresini değiştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Elbistan’ımız için çalışmaya ve ilçemize değer katacak yatırımları sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Gürbüz’den Başkan Görgel’e Teşekkür

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz ise Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in verdiği desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde Büyükşehir Belediyesinin Elbistan’a önemli katkılar sunduğunu belirten Gürbüz, özellikle devam eden asfalt yatırımları ve nitelikli cadde projelerinin ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi ile güçlü bir uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Gürbüz, Elbistan’ın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.