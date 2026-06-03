Açılış için gün sayan tesis, modern yapısı ve sosyal donatılarıyla vatandaşların yeni buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sosyal yaşam alanlarını artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlara modern, konforlu alanlar sunmak amacıyla hayata geçirdiği yatırımların sürdürüldüğü alanlarda titiz çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu Pınarbaşı’nda inşa edilen Çınaraltı Çay Bahçesi’ndeki çalışmalar artık tamamlanma aşamasına geldi.

Yaklaşık 15 bin metrekarelik alana inşa edilen ve misafirlerini ağırlamak için gün sayan tesis, yeşil çevreyle bütünleşen mimarisi ve kullanıcı odaklı tasarımıyla dikkat çekiyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda tesisin kaba inşaatı ince işçilikleri, tesis içerisinde döşeme, donatma ve süsleme işleri tamamlandı. Tesis çevresinde gerçekleştirilen peyzaj ve düzenlemeler genel anlamda tamamlanırken, tesise kazandırılacak olan modern şelalenin yapımına da devam ediliyor.

Pınarbaşı’nın Doğal Kimliği Korundu

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri ise Pınarbaşı’nın yıllardır korunan doğal karakterine zarar vermeden hayata geçirilmiş olması. Şehir merkezinin oksijen deposu olarak bilenen Pınarbaşı’nın karakteristik yapısının orijinalliği korunarak yapılan tesis, dinlenme alanı ötesine geçerek güvenli, düzenli ve sürdürülebilir bir sosyal yaşam alanı olarak vatandaşlara hizmet verecek. Kahramanmaraş’ın önemli rekreasyon alanlarından biri olan Pınarbaşı’nda yükselen Çınaraltı Çay Bahçesi, sosyal etkileşimi artıran, ailelerin huzurla vakit geçirebildiği ve şehrin yaşam kalitesine katkı sunan önemli bir yatırım olarak hizmet verecek.

Yeni Dinlenme ve Sosyalleşme Merkezi

Çınaraltı Sosyal Tesisleri, her yaş grubundan vatandaşın rahatlıkla faydalanabileceği kapsamlı bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Proje kapsamında çocukların güvenli ve eğlenceli vakit geçirebileceği oyun alanlarının da kurulumu da tamamlandı. Tesis içerisinde planlanan yürüyüş güzergâhları, dinlenme noktaları ve ortak kullanım alanları sosyal etkileşimi teşvik edecek şekilde planlandı. Şehrin yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen vatandaşlara huzurlu bir ortam sunacak olan alan, doğa ve sosyal yaşamı bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olacak.

Parklar Yenilendi

Çınaraltı Çay Bahçesi’nin hemen yanında bulunan ve uzun süredir atıl durumda kalan park alanı da Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsamlı bir yenileme çalışmasıyla modern bir görünüme kavuşturuldu. Gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında parkın yürüyüş yolları, oturma alanları ve yeşil dokusu baştan sona yenilenirken, vatandaşların daha güvenli ve konforlu şekilde vakit geçirebileceği bir yaşam alanı oluşturuldu. Çevre düzenlemeleri ve peyzaj uygulamalarıyla estetik görünümü güçlendirilen park, Çınaraltı Sosyal Tesisleri ile bütünleşik bir sosyal yaşam alanı olarak hizmet verecek.