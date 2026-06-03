Elbistan Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan protokol çerçevesinde toplam 30 kişilik istihdam sağlanacağı açıklandı.

İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, alınacak personeller belediye hizmetlerinde 29 gün süreyle ve geçici olarak görev yapacak.

Hangi Pozisyonlarda Eleman Aranıyor?

Elbistan Belediyesi'nin ihtiyaç duyduğu kadrolar ve kontenjan dağılımı şu şekilde belirlendi:

· Garson – 10 kişi

· Temizlik işçisi – 5 kişi

· Mutfak görevlisi – 3 kişi

· Parke taşı ve bordür kaplama işçisi – 3 kişi

· Beden işçisi – 3 kişi

· Marangoz – 2 kişi

· Su arıza işçisi – 2 kişi

· Çaycı – 1 kişi

· Büro işçisi – 1 kişi

Böylece toplam 30 geçici personel alımı gerçekleştirilmiş olacak.

Başvuru Süresi ve Yöntemi

Adaylar için başvuru takvimi netleşti. 3 Haziran 2026 ile 7 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak başvurular üç farklı kanaldan kabul edilecek:

· e-Devlet Kapısı üzerinden

· İŞKUR'un resmi web sitesi aracılığıyla

· ALO 170 çağrı merkezi ile

Yetkililer, her adayın yalnızca tek bir pozisyon için başvuru yapabileceğini özellikle hatırlattı.

Elbistan Belediyesi tarafından düzenlenecek işe alım sürecine ilişkin tüm gelişmelerin İŞKUR sistemi üzerinden duyurulacağı bildirildi. İlçede iş arayan vatandaşların başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor.