Vadi ve Mimar Sinan mahallelerinde yapımı tamamlanan 2 yeni yaşam alanı, modern yapısı ve donatı alanlarıyla vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir yaşamını daha konforlu ve nitelikli hale getirmek amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Ulaşım, altyapı, çevre düzenlemeleri ve sosyal yaşam alanları gibi birçok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamına değer katacak yeni projeleri birer birer hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Vadi Mahallesi’nde 6 bin metrekarelik alana inşa edilen Vadi Park ile Mimar Sinan Mahallesi’ndeki 5 bin metrekarelik alana inşa edilen Sağlıklı Yaşam Parkı vatandaşların kullanımına sunuldu. Çocuklardan gençlere, yetişkinlerden yaşlılara kadar toplumun tüm kesimlerine hitap edecek şekilde tasarlanan yeni yaşam alanlarında modern çocuk oyun alanları, açık hava fitnessekipmanları, yürüyüş ve dinlenme bölümleri yer alıyor.

Vadi Mahallesi’nin Çehresini Değiştiren Yatırım

Büyükşehir Belediyesinin Vadi Mahallesine kazandırdığı Vadi Park, 6 bin metre karelik alana kuruldu. Bölge sakinlerine nefes alabilecekleri modern bir sosyal yaşam alanı sunan yaşam alanı, her yaştan vatandaşın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. Yeşil dokusu, fonksiyonel kullanım alanları ve estetik görünümüyle dikkat çeken park, mahallenin yeni cazibe merkezlerinden biri oldu. Çocuk oyun grupları, açık spor alanları ve yürüyüş yolları ile adeta prestij noktası olan Vadi Park, bölgenin yaşam kalitesini artıran önemli yatırım olarak dikkat çekiyor.

Mimar Sinan Mahallesi’ne Sağlıklı Yaşam Parkı

Büyükşehir Belediyesinin bir diğer yatırımı da Mimar Sinan Mahallesine oldu. Toplam 5 bin metrekarelik alana yapımı tamamlanan ve vatandaşların hizmetine sunulan Sağlıklı Yaşam Parkı, modern donatılarıyla vatandaşların nefes alacağı alan olarak dikkat çekiyor. Spor, dinlenme ve sosyal etkileşim imkânlarını bir arada sunan Sağlıklı Yaşam Parkı, sosyal ve fiziksel yaşam kalitesine önemli katkılar sunuyor. Vatandaşların spor yapabileceği, dinlenebileceği ve sosyalleşebileceği yeni bir buluşma noktası olarak hizmet veren yeni yaşam alanı, ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirebileceği yeni bir yaşam merkezi olarak dikkat çekiyor.