Vatandaş odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda, çağrı merkezimize iletilen içmesuyu, kanalizasyon ve arıza bildirimlerinin yanı sıra talep, öneri ve bilgi edinme başvurularını hızlı bir şekilde değerlendirerek ilgili birimlerimize yönlendirmeyi sürdürdük. Böylece vatandaşlarımızın taleplerinin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gerekli koordinasyonu sağladık.

Mayıs ayı boyunca tarafımıza ulaşan başvuruların tamamını kayıt altına alırken, süreçlerin etkin şekilde takip edilmesine de önem verdik. Hizmetlerimize ilişkin bilgi talepleri ve bildirimler titizlikle değerlendirilerek ilgili birimlerimiz tarafından gerekli işlemler gerçekleştirildi.

185 Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımız ile kurumumuz arasında güçlü bir iletişim köprüsü olmaya devam ederken, başvuruların doğru ve hızlı şekilde ilgili birimlere aktarılması sayesinde hizmet süreçlerimizin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine katkı sağladı.

KASKİ olarak, vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışımız doğrultusunda iletişim kanallarımızı güçlendirmeye devam ediyor; gelen talep, öneri ve bildirimleri titizlikle değerlendirerek hizmet kalitemizi daha ileri seviyelere taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.​