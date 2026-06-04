Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Elbistan’da Büyükşehir tarafından başlatılan yol yatırımlarını yerinde inceledi. Pınarbaşı Caddesi ve Hacı Esat Efendi Caddesi’nde gerçekleştirilen üstyapı yatırımlarını inceleyen Başkan Fırat Görgel, çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Yeni Altyapı Uzun Yıllar İlçeye Hizmet Verecek

Elbistan’da yürütülen altyapı çalışmalarının önemine değinen Başkan Fırat Görgel, “Büyükşehir Belediyesi olarak Elbistan’da yaptığımız ve yapacağımız işleri yerinde görebilme adına incelemelerini yapıyoruz. Elbistan’da bu sene sonunda altyapı çalışmalarımız nihayete erecek. Yapılan çalışmalar, Elbistan’ın 100 yılına hizmet edecek bir çalışma. Bu çalışmalar noktasında Elbistan’ın içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon hatları ile belli bir konfora ulaşacak” dedi.

Elbistan’da 70 Kilometreyi Aşan Asfalt

Başlatılan yol çalışmaları hakkında da bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, “Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ve Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığımız ile beraber Elbistan’da yol yatırımlarımıza başladık. Pınarbaşı Caddesi’ndeki çalışmaları 10 Haziran itibari ile bitirmiş olacağız ve sene sonunda bu caddemiz nitelikli cadde haline gelecek. Pınarbaşı, Çeçenistan, Hacı Esat Efendi ve Söğütlü caddelerimizde de aydınlatma, refüj ve peyzaj çalışmalarımızı yapacağız. 10 Haziran tarihinde Hacı Esat Efendi Caddesi’nde asfalt çalışmalarına başlayacağız. 3 kilometrelik hattımızı 15 gün içerisinde tamamlamış olacağız. Çeçenistan Caddesi’ne de 1 Temmuz tarihi itibariyle gireceğiz, 30 Temmuz itibariyle çalışmalarımızı tamamlayacağız. Tepebaşı Caddesi’nde Haziran’ın ikinci haftasında çalışmalar başlayacak. Darende Caddesi’nde 25 Haziran – 10 Temmuz arasında çalışma yapmış olacağız. Sokaklar gibi kendi sorumluluk alanlarımız dışında kalan yerlerde de yenileme yapacağız” diye konuştu.

Görgel Yeni Yatırımları Açıkladı

Başkan Görgel, “Elbistanlı hemşehrilerimiz bize güvensin. Altyapıda 100 yıllık çalışmayı tamamlıyoruz. Üstyapıda da bu zamana kadar yapılmamış olan nitelikli caddeleri Elbistan’a kazandırmış olacağız. İnşallah bu yıl sonuna kadar önemli bir ivme alacağız. Ağaçlandırma, yeşil alan düzenlemelerini hızlandıracağız, ilçe girişine düzenlemeler yapacağız. Bu dönem içerisinde merkez mahallelerimize 2 yeni Taziye Evi kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Söğütlü Çayı’na Yürüyüş ve Bisiklet Yolu

Elbitan’da vatandaşların keyifli vakit geçirmeleri için de çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni spor alanları ile ağaçlandırma çalışmaları ile genişleteceğiz. Söğütlü Çayı çevresinde de 1 kilometrelik yürüyüş alanı, bisiklet yolu projesinin ihalesini yaptık, çalışmalarımız başlıyor” dedi.

500 Milyon TL’lik Sıcak Asfalt Seferberliği

Vatandaşların daha konforlu, güvenli ve mutlu bir yaşam sürmesi için çalıştıklarını dile getiren Başkan Görgel, “Elbistan’ın çöp sorununu Katı Atık Tesisi’ni açarak sonlandırdık. Gece gündüz demeden, 7/24 mesai kavramı ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Elbistan’ı depremden kaynaklı görüntü kirliliğinden kurtaracağız. Kuzey ilçelere yol yapım maliyetine ayırdığımız bütçe 500 Milyon TL. İnşallah bu yatırımla ilçemizde ulaşım konforunu önemli ölçüde artırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Elbistan’a Modern ve Çok Amaçlı Kültür Merkezi

Başkan Görgel, Elbistan’a kazandırılması planlanan yeni kültür merkezi projesi için çalışmalarını sürdüğü müjdesini verdi. İlçenin sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkı sunması hedeflenen proje hakkında konuşan Görgel, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilçemize bir kültür merkezi kazandırmak istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışmalarımız sürüyor. Projesini yapıyoruz ve Elbistan’a kültür merkezi kazandırmak istiyoruz” cümlelerini kullandı.