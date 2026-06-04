Etkinlikte gençler; bilimsel araştırma, üretim ve AR-GE süreçlerini yerinde inceleyerek geleceğin teknolojilerine yakından tanıma fırsatı buldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş, gençlere yönelik bilim ve teknoloji odaklı yeni bir organizasyona daha imza attı. Gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, teknoloji ekosistemini yakından tanımalarına imkân sunmak ve kariyer planlamalarına yön verecek deneyimler kazandırmak amacıyla gençler, TÜBİTAK’ın Gebze Üretim Tesisi’ni ziyaret etti.

Gençler Bilim Üretiminin Merkezini Yakından Tanıdı

Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik çalışmalarına yön veren kurumun üretim ve araştırma faaliyetlerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Teknik gezi boyunca katılımcılar, ileri teknoloji projelerinin yürütüldüğü laboratuvarlar, araştırma merkezleri ve üretim alanlarını gezerek uzmanlardan kapsamlı bilgiler aldı.

Laboratuvarlardan Üretim Hatlarına Kapsamlı İnceleme

Program boyunca gençler, laboratuvarlar, araştırma merkezleri ve üretim alanlarını gezerek teknoloji geliştirme süreçlerini yakından takip etti. Uzmanlar tarafından yapılan sunumlarda, TÜBİTAK tarafından yürütülen projeler, yenilikçi teknolojiler ve AR-GE çalışmaları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Kariyer Hedeflerine Katkı Sağlayan Deneyim

Pusula Maraş’ın gençlere yönelik düzenlediği teknik gezi, özellikle mühendislik, yazılım, yapay zekâ, savunma sanayi ve AR-GE alanlarına ilgi duyan gençler için önemli kazanımlar sundu. Katılımcılar, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikler ve çalışma alanları hakkında bilgi edinirken, kariyer hedeflerine yön verebilecek tecrübeler kazandı.