Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü alt ve üstyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bir yandan altyapı modernizasyon çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, altyapı imalatları tamamlanan bölgelerde de sıcak asfalt serimini eş zamanlı olarak hayata geçiriyor. Bu kapsamda son çalışma noktalarından biri Dulkadiroğlu’ndaki Menderes Mahallesi oldu.

Sıcak Asfalt Çalışması Sokak Sokak Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Menderes Mahallesi’ndeki 46027., 46041. ve 46031. sokaklarda gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimine geçti. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında söz konusu sokaklar sıcak asfaltla kaplanıyor. Asfalt seriminin tamamlanmasıyla birlikte sokaklardaki ulaşım standardının önemli ölçüde yükselmesi hedefleniyor.