Aralık 2025'te açıklanan ilk çağrı sonuçlarında destek almaya hak kazanan 59 proje arasında yer alan ORIENTATE, Kahramanmaraş'ın program kapsamındaki tek projesi olma özelliğini taşıyor.

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, proje paydaşları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Çalıştay kapsamında ORIENTATE Projesi'nin tanıtım sunumu, KSÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğr. Gör. Hamdi Ayyıldız tarafından gerçekleştirildi. Ayyıldız, proje ortakları, hedefleri, uygulanacak pilot çalışmalar ve döngüsel ekonomi alanında yürütülecek faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, döngüsel ekonominin günümüzün en önemli kalkınma başlıklarından biri olduğunu belirterek, "Üniversiteler yalnızca bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda toplumun karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm geliştiren yapılardır. ORIENTATE Projesi, tarımsal atıkların ekonomiye kazandırılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve sürdürülebilir üretim anlayışının yaygınlaştırılması açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak böyle bir uluslararası projede yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Projenin hem üniversitemize hem de bölgemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Ayrıca Okumuş, uluslararası iş birliklerinin bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirdiğini vurgulayarak, "Akdeniz havzasındaki ortaklarımızla yürüttüğümüz bu çalışma, akademik iş birliğinin yanı sıra tarım, çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında yeni fırsatların oluşmasına da katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

15 ülkenin katıldığı programın ilk çağrısında kabul edilen 59 projenin 31'ini Türk ortaklı projeler oluştururken, KSÜ de Türkiye'yi temsil eden önemli paydaşlardan biri olarak projede yer alıyor. İtalya, İspanya, Türkiye, Ürdün ve Lübnan'dan ortakların yer aldığı proje, tarımsal üretimde kaynak verimliliğini artırmayı ve döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında Türkiye'de narenciye işleme süreçlerinden ortaya çıkan atıkların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülürken, Ürdün ve Lübnan'da zeytin üretiminden kaynaklanan yan ürünlerin pektin ile zenginleştirilerek yem sektöründe kullanılmasına yönelik pilot uygulamalar gerçekleştirilecek.

ORIENTATE Projesi yalnızca teknik çözümler geliştirmeyi değil, aynı zamanda döngüsel ekonomi alanında eğitim faaliyetleri düzenlemeyi, örnek müfredatlar hazırlamayı ve paydaşlar arasında bilgi paylaşımını güçlendirmeyi de amaçlıyor. Proje kapsamında İspanya ve İtalya'da gerçekleştirilecek teknik inceleme ziyaretleriyle katılımcılar iyi uygulama örneklerini yerinde gözlemleme fırsatı bulacak.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen çalıştayın, döngüsel ekonomi konusunda ortak akıl platformlarının oluşturulmasına ve kentte bu alandaki kurumsal altyapının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Dört ayrı başlıkta gerçekleştirilen ilk oturumların ardından düzenlenen atölye çalışmalarında ortak sonuçlar üzerinde değerlendirmeler yapılırken, program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.