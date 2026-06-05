Öğrencilerin Kahramanmaraş’a özgü geleneksel çocuk oyunlarını tanıması, bu oyunların unutulmaması ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatılan proje kapsamında gerçekleştirilen final programı, renkli görüntülere sahne oldu.

Programa; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Acaboğa, Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, Şube Müdürleri Mehmet Ali Kaya, Şahin Göktaş ve Adem Keskin, okul yöneticileri, öğretmenler ve 1000’den fazla öğrenci katıldı.

Şenlikte öğrenciler, 25’ten fazla geleneksel çocuk oyunu ile buluştu. Program kapsamında yüz boyama, halk oyunları gösterileri, palyaço etkinliği, pamuk şeker dağıtımı ve dondurma ikramı da gerçekleştirildi. Öğrenciler, geleneksel oyunlarla hem eğlendi hem de kültürel değerleri yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.

Etkinlikte ayrıca Mendil Kapmaca ve Kaleli Yakan Top turnuvalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Projeye katkı sunan okul müdürleri ve danışman öğretmenlere ise plaket verildi.

Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunmasının yanı sıra, Kahramanmaraş’ın geleneksel oyun kültürünün yaşatılması açısından da önemli bir çalışma olduğu vurgulandı.