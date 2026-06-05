Öğrencilerin eğitim süreçlerini ve sahadaki gelişimlerini yakından takip etmek amacıyla, Airbus-TUSAŞ Havacılık MYO Müdürü Doç. Dr. Hakan Açıkgöz ve bölüm akademisyenlerinden oluşan KİÜ heyeti tarafından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine bir ziyaret gerçekleştirildi.

Teorik Bilgiler Üretim Sahasında Pratiğe Dönüşüyor

Ziyaret kapsamında, öğrencilerin TUSAŞ bünyesinde aktif olarak görev aldıkları birimler yerinde incelenerek yürüttükleri çalışmalar hakkında saha sorumlularından detaylı bilgiler alındı. Akademisyenlerimiz, öğrencilerin eğitim hayatlarını böylesine güçlü bir sektör deneyimiyle desteklemelerinin önemine dikkat çekerken; üniversitede edinilen teorik bilgilerin profesyonel uygulama ortamında pekiştirilmesinin ve kritik üretim süreçlerinin yakından tanınmasının öğrencilerin kariyerleri açısından büyük bir avantaj sağladığı vurgulandı.

TUSAŞ Akademi ile Geleceğe Yönelik Görüşmeler

Saha incelemelerinin yanı sıra program çerçevesinde TUSAŞ Akademi yetkilileriyle de bir araya gelindi. Gerçekleştirilen görüşmelerde eğitim faaliyetleri, uygulamalı öğrenme süreçlerinin verimliliği ve öğrencilere sunulan sektörel deneyim imkânlarının geliştirilmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Airbus-TUSAŞ Havacılık MYO Müdürü Doç. Dr. Hakan Açıkgöz, sürece olan katkılarından dolayı TUSAŞ yetkililerine teşekkürlerini ileterek şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin profesyonel iş hayatına adım atmadan önce böyle donanımlı bir tesiste tecrübe kazanmaları bizler için çok kıymetli. Ziyaret sürecimizde bizlere gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverlik için TUSAŞ Akademi yetkililerine ve öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine vizyon katan tüm TUSAŞ çalışanlarına üniversitemiz adına teşekkür ederiz."