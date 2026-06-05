Edinilen bilgilere göre, İbrahim Ogiş ile kayınpederi Y.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bıçakla yaralanan Ogiş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçtığı belirtilen şüpheli Y.E.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.