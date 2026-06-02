Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 187 bin 134 adet sentetik ecza hapı, 0,08 gram kokain, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 2 ruhsatsız tüfek, 4 tüfek şarjörü, 36 kartuş, 14 adet 9.19 mm fişek ve 10 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu belirtilen sentetik ecza haplarının, Kahramanmaraş’ta tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı uyuşturucu hap olduğu kaydedildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.