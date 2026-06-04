Olay, Sarıgüzel Mahallesi Savruk Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek nehre düştüğü belirtilen S.A., akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, jandarma ve diğer arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda S.A.’nın cansız bedeni olay yerinden belirli bir mesafede bulundu.

İtfaiye dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan cenaze, gerekli incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.