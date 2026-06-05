Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla önemli bir restorasyon projesini daha hayata geçiriyor. Kahramanmaraş’ın köklü geçmişine ışık tutan tarihi yapılardan Kocabaş Konağı, aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden kent yaşamına kazandırılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında, yaklaşık iki asırlık geçmişe sahip tarihi yapı özgün mimari karakteri korunarak restore edilecek.

Geleneksel Maraş Mimarisiyle Şekillenecek

Restorasyon sürecinde konağın mimari dokusunun korunması öncelikli hedefler arasında yer alıyor. 156 metrekarelik alanıyla geleneksel Kahramanmaraş konak mimarisinin özgün özelliklerini yansıtacak şekilde planlanan Kocabaş Konağı’nın restore süreci tarihi kimliğini oluşturan mimari detaylar titizlikle ele alındı. Çalışmalarda, malzeme ve uygulama yöntemlerinin de yapının özgün karakteriyle uyumlu olmasına özen gösterilecek. Böylece konağın geçmişten günümüze ulaşan estetik ve kültürel değerleri korunmuş olacak.

Büyükşehir ile Tarihi Yapılar Geleceğe Taşınıyor

Restorasyon çalışmalarının kısa süre içerisinde başlayacağı Kocabaş Konağı, şehrin kültür ve turizm hayatına yeni bir soluk getirecek. Tarihi yapının yeniden işlevlendirilmesiyle hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekecek önemli bir destinasyon oluşturulması hedefleniyor.