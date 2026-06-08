6 Şubat depremlerinin ardından kadınlarımızın gösterdiği dirayet ve mücadele azmi şehrimizin yeniden inşasında en büyük umut kaynağı oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımız yanında olmaya gayret ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KMTSO, TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu ve Piazza AVM iş birliğiyle kadın girişimcileri desteklemek için düzenlenen Geleneksel 3. Kadın Emeği Alışveriş Festivali’nin açılışına katıldı.

Kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini inceleyen Başkan Görgel, üretime katılan tüm kadınların standını tek tek ziyaret etti. Programa; Vali MükerremÜnlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Kaymakamı HicabiAytemür, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve vatandaşlar katıldı.

“Kahramanmaraş Güçlü Kadınlarımızın Şehri Olmuştur”!

Kadınların üretim gücünün ve emeğinin ekonomik hayata kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, festivalin kadın üreticilere yeni pazarlar oluşturduğunu ve girişimcilik ruhunu güçlendirdiğini dile getirdi.

Başkan Görgel, “Kahramanmaraş’ımız tarih boyunca güçlü kadınlarımızın şehri olmuştur. 6 Şubat depremlerinin ardından kadınlarımızın gösterdiği dirayet ve mücadele azmi şehrimizin yeniden inşasında en büyük umut kaynağı oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımız yanında olmaya gayret ediyoruz. Vizyon projemiz olan Kahraman Kadın Akademisi ile e-ticareti, girişimciliği, eğitimi, sosyal gelişimi tek çatı altında topladık ve faaliyetlerimiz devam ediyor. Her geçen yıl daha ileriye taşıyacağımız bu festivalde sadece alışveriş festivali olmaktan öte umudun, gelişimin ve Kahramanmaraş’taki kadın girişimcilerimizin sesinin tüm Türkiye’ye duyurulması adına önem ifade ediyor. Festivalimizin bereketli ve hayırlı geçmesini temenni ediyorum” dedi.