Konuttan maaşlara, sağlıktan sosyal desteklere kadar pek çok alanda önemli açıklamalarda bulunan Nalbantbaşı, "Emeklilerimizin insanca yaşayabilmesi için mücadelemiz kararlılıkla sürecek" mesajını verdi.

"Maaşlar Yetersiz, Bayram İkramiyesi Kurbanlık Bile Alımıyor"

Günümüz ekonomik şartlarında emekli maaşlarının adeta eridiğini vurgulayan Nalbantbaşı, geçim sıkıntısına dikkat çekerek net bir rakam telaffuz etti:

"Yaptığımız detaylı hesaplamalara göre, bugün en düşük emekli aylığının 33 bin lira seviyesine çıkarılması gerekiyor. Geçmişte asgari ücretin üzerinde olan emekli maaşları ne yazık ki zamanla bu dengesini kaybetti."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sürekli temas halinde olduklarını belirten Nalbantbaşı, EYT düzenlemesinin bütçeye getirdiği yük öne sürülerek emekliye yapılması gereken iyileştirmelerin gölgede kaldığını ifade etti. Ayrıca geçmiş yıllarda bayram ikramiyesiyle kurbanlık alabilen emeklinin, bugün temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığının altını çizdi.

Evsiz Emekliler İçin İki Formül: Yeni TOKİ Projeleri ve Kiralık Konut

Emeklilerin en büyük kanayan yaralarından birinin barınma krizi olduğunu söyleyen Nalbantbaşı, sadece Kahramanmaraş’ta derneğe sunulmuş 14 bin konut dilekçesi bulunduğunu açı hissettirdi. Bugüne kadar kentte TOKİ eliyle yaklaşık bin emeklinin ev sahibi olduğunu, son ilan edilen 5 bin konutluk projeden ise sadece 300 emeklinin faydalanabildiğini belirterek şu önerileri sıraladı:

Elde Kalan Konutlar: TOKİ’nin elinde kalan mevcut stokların emeklilere tahsis edilmesi için girişimler hızlandırılacak. Özel Çocuklar, Onikişubat Belediyesi ile baharın coşkusunu dolu dolu yaşadı İçeriği Görüntüle

Bakanlığın Kiralık Konut Hamlesi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın duyurduğu 5 bin kiralık konut projesi, ilerleyen yaşlarında ev satın alma gücü olmayan emekliler için can suyu olacak.

1 Milyon 700 Bin Kişi "İntibak Yasası" Bekliyor

Uzun yıllardır çözülemeyen intibak sorununa da değinen Kahramanmaraş Şube Başkanı, yaklaşık 1 milyon 700 bin emeklinin bu mağduriyeti yaşadığını belirtti. Konunun daha önce Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) süreçlerinden geçtiğini hatırlatan Nalbantbaşı, düğümün çözüleceği tek yerin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olduğunu ve yasal bir düzenlemenin şart olduğunu ifade etti.

Dernekten Hayatı Kolaylaştıran Sosyal Destekler

TÜED, sadece hak arama mücadelesi vermiyor; aynı zamanda üyelerinin günlük yaşam maliyetlerini düşürecek önemli iş birliklerine imza atıyor. İşte o destekler:

Sağlıkta Büyük Kolaylık: Emekli kimlik kartlarındaki karekod sistemi sayesinde, Türkiye genelindeki yaklaşık 3 bin özel sağlık kuruluşu ve hastanede %20 ile %40 arasında indirim imkanı sunuluyor.

Kışlık Yakacak ve Çeyiz Yardımı: Kış aylarında odun ve kömür ihtiyaçları; peşinatsız, kefilsiz ve kredi kartsız karşılanıyor, ödemeler SGK maaşından taksitle kesiliyor. Ayrıca çocuğu evlenecek emeklilere beyaz eşya ve düğün masrafları için faizsiz, peşinatsız kolaylıklar sağlanıyor.

Ucuz Tatil Fırsatı: Balıkesir Erdek’te bulunan dernek tesisinde, emekliler aileleriyle birlikte 6 gün boyunca her şey dahil (üç öğün yemek, çay, su) oldukça ekonomik şartlarda tatil yapabiliyor.

Ankara'da Otel Konforu: Sağlık veya resmi işler için başkente giden emekliler, derneğin misafirhanesinde kahvaltı dahil çok uygun fiyatlara konaklayabiliyor.

"Kahramanmaraş’ta 12 Bin Aktif Üyemiz Var"

Türkiye genelinde 1 milyon üyeye ulaştıklarını belirten Mehmet Nalbantbaşı, pandemi ve asrın felaketi olan deprem süreçlerinin üye sayılarını olumsuz etkilediğini saklamadı. Şu an Kahramanmaraş'ta 12 bin aktif üyelerinin bulunduğunu söyleyen Nalbantbaşı, Ankara'da emeklinin sesinin daha gür çıkması için tüm emeklileri dernek çatısı altında birleşmeye davet etti.