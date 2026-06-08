Karagöl’ün eşsiz doğal güzellikleri içerisinde düzenlenen program; gençleri, aileleri ve vatandaşları doğayla buluştururken, bölgenin yayla turizmi potansiyelinin tanıtılmasına da katkı sundu. Gün boyunca devam eden etkinliklerde katılımcılar hem sporla hem kültürel faaliyetlerle hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

Programa; Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ve Eşi Fatma Akpınar, Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Aydoğar, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muharrem Dilipak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Asım Demirdöğen, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, Yeniden Refah Partisi teşkilatı, basın mensupları, aileler, gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karagöl’de Spor, Kültür Ve Doğa Bir Araya Geldi!

Program kapsamında judo, doğa koşusu, wushu/kung-fu, geleneksel Türk okçuluğu, Osmanlı savaş sanatı matrak, güreş, çocuk oyunları, doğa yürüyüşü, sportif etkinlikler, doğa gezileri ve fotoğraf çekimi gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Türk halk müziği dinletisiyle renklenen programda katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Özellikle gençlerin ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, Karagöl’ün doğal atmosferinde festival havasında gerçekleşti.

Doğal güzellikleri, serin havası ve yayla dokusuyla dikkat çeken Karagöl, düzenlenen programla birlikte sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere ev sahipliği yapabilecek önemli bir merkez olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Başkan Akpinar: “Karagöl, Yayla Turizmi Açisindan Önemli Bir Değer”!

Programda konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Karagöl’ün yalnızca doğal güzelliğiyle değil, yayla turizmi ve sosyal yaşam açısından da önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Başkan Akpınar konuşmasında, gençlerin doğayla, sporla ve kültürle buluştuğu; ailelerin ise huzurlu ve güvenli bir ortamda bir araya geldiği bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirtti. Başkan Akpınar, Dulkadiroğlu’nun sahip olduğu doğal güzelliklerin korunarak tanıtılması ve vatandaşların istifadesine sunulması adına çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Karagöl Gençlik ve Aile Doğa Buluşması’nın ilçenin sosyal yaşamına katkı sunduğunu belirten Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen kurumlara, ekiplere ve programa katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Gençler Ve Aileler Doğayla Buluştu!

Etkinlik boyunca gençler sportif faaliyetlerle enerjilerini ortaya koyarken, aileler de Karagöl’ün doğal güzellikleri içerisinde huzurlu bir gün geçirme imkânı buldu. Çocuk oyunlarından doğa yürüyüşüne, geleneksel sporlardan müzik dinletisine kadar farklı alanlarda hazırlanan program, her yaş grubuna hitap etti.

Karagöl Gençlik ve Aile Doğa Buluşması’nın, bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin tanıtılması açısından önemli bir organizasyon olduğu ifade edilirken, programın ilerleyen yıllarda daha geniş katılımla sürdürülmesi hedefleniyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin gençlere, ailelere, sosyal yaşama ve ilçenin doğal güzelliklerinin tanıtımına yönelik çalışmalarının devam edeceği belirtildi.