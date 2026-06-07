Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Piazza AVM iş birliğinde gerçekleştirilen festival, bu yıl da yoğun ilgi gördü.

“Acımız Ortak, Gücümüz Bir” temasıyla düzenlenen festival, yalnızca Kahramanmaraş’ın değil, depremden etkilenen 11 ilin kadın girişimcilerini de aynı çatı altında buluşturdu. Toplam 149 standın yer aldığı festivalde, 50 stant şehir dışından gelen kadın girişimcilere tahsis edildi. Böylece organizasyon, kadın emeğinin yanı sıra bölgesel dayanışmanın ve yeniden ayağa kalkma iradesinin de güçlü bir sembolü haline geldi.

El sanatlarından yöresel ürünlere, dekoratif tasarımlardan hediyelik eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesinin sergilendiği festival, kadın girişimcilere ekonomik katkı sağlarken, yerel üretimin ve girişimciliğin gelişmesine de destek oluyor.

Toplamda 3 gün devam edecek festival kapsamında vatandaşlar, kadın girişimcilerin stantlarını ziyaret ederek alışveriş yapabilecek, üretim hikâyelerini dinleyebilecek ve yerel değerleri yakından tanıma fırsatı bulacak.

Vali Ünlüer: “Kadınlarımızın Üretkenliği Şehrimizin Gücüdür”

Açılış programında konuşan Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer, organizasyonun ortaya çıkmasında emeği bulunan kadın girişimcileri ve paydaş kurumları tebrik ederek, festivalin bölgesel bir dayanışma platformuna dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kahramanmaraş’ın üretimi bilen ve emeğe değer veren bir şehir olduğunu vurgulayan Ünlüer, kadınların üretim ve girişimcilik alanında daha güçlü şekilde yer almasının şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Milletvekili Debgici: “Kadınların Gücü Toplumsal Kalkınmanın Temelidir”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ise kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer aldığı toplumların geleceğe daha güvenle baktığını belirterek, kadın emeğinin yalnızca ekonomik kalkınmaya değil, toplumsal gelişime de katkı sağladığını söyledi.Festival kapsamında depremden etkilenen 11 ilin kadın girişimcilerinin bir araya gelmesinin son derece anlamlı olduğunu ifade eden Debgici, bu buluşmanın dayanışmanın, kardeşliğin ve yeniden ayağa kalkma iradesinin güçlü bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Başkan Görgel: “Kadınlarımızın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de konuşmasında, Kahramanmaraş’ın tarih boyunca güçlü ve üretken kadınların şehri olduğunu belirtti.

6 Şubat depremlerinin ardından kadınların gösterdiği dirayet ve mücadele azminin şehrin yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Görgel, Büyükşehir Belediyesi olarak kadın girişimcileri desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kadın Dayanışma Merkezi, Kadın Girişimci Akademisi ve hayata geçirilecek e-ticaret platformuyla kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer almalarına katkı sunduklarını belirten Görgel, festivalin kadın emeğinin ve girişimciliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Mustafa Buluntu: “Kadınların Güçlendiği Şehirler Kalkınır”

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ise kadınların ekonomik hayata daha güçlü katıldığı toplumların geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlediğini belirterek, kadın girişimciliğini desteklemeyi her zaman öncelikleri arasında gördüklerini ifade etti.

Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğünde yürütülen çalışmalarla kadınların iş hayatında daha görünür ve daha etkin olmalarına katkı sunmaya devam ettiklerini belirten Buluntu, festivalde yer alan her standın yalnızca ürünleri değil; emek, azim ve başarı hikâyelerini de temsil ettiğini söyledi.

Festivalin bu yıl “Acımız Ortak, Gücümüz Bir” temasıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Buluntu, deprem sonrası kadınların ortaya koyduğu üretim azmi ve mücadele gücünün Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Kadın Girişimcilerden Dayanışma Mesajı

TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger, festivalin bu yıl çok daha anlamlı bir buluşmaya dönüştüğünü belirterek, depremden etkilenen 11 ilin kadın girişimcilerini aynı çatı altında buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kenger, organizasyonun hazırlanmasında büyük emek veren İcra Kurulu Üyesi Ayça Öksüz, etkinlik komitesi ve kurul üyelerine teşekkür ederek, festivalin tüm katılımcılar için bereket ve başarı getirmesini temenni etti.

TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Ayça Öksüz ise festivalin yalnızca bir alışveriş etkinliği olmadığını, üretimin, dayanışmanın ve umudun buluştuğu anlamlı bir organizasyon olduğunu söyledi.

Depremin ardından yaşanan zorluklara rağmen birlik ve beraberlik ruhundan vazgeçmediklerini belirten Öksüz, festivalde yer alan her standın kadınların azmini, üretkenliğini ve hayata tutunma mücadelesini temsil ettiğini vurguladı.

Derya Baykal Kadın Girişimcilerle Buluştu

Festival kapsamında televizyon dünyasının sevilen ismi Derya Baykal da Kahramanmaraş’ta kadın girişimcilerle bir araya geldi. Kadın emeğinin ve üretimin önemine dikkat çeken Baykal, festival alanındaki stantları ziyaret ederek kadın girişimcilerle sohbet etti. Düzenlenen söyleşide katılımcılarla deneyimlerini paylaşan Baykal, özellikle el emeği ürünlerin ekonomik değere dönüşmesinin kadınların güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Yoğun ilgi gören söyleşide kadın girişimciler ve vatandaşlar, Baykal’a merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu.

Yoğun Katılım

Festivalin açılış programına; Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Kaymakamı HicabiAytemür, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger, TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Ayça Öksüz, Piazza AVM Müdürü Hakan Kaan Avcı, 11 deprem ilinden kadın girişimciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.