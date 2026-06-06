Edinilen bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde park halinde bulunan hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki araç ve yapılara sıçramasını önledi. Kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın nedeniyle hafif ticari araç kullanılmaz hale gelirken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.