Onikişubat Belediyesi Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören downsendromlu öğrencilerin başta olmak üzere tüm özel çocukların sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek, onların mutluluklarına ortak olmak ve başarılarını kutlamak amacıyla düzenlenen Özel Çocuklar Bahar Şenliği, birbirinden eğlenceli etkinliklerle dolu geçti. Şenliğe Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da katılarak çocukların sevincine ortak oldu.

Dolu dolu etkinliklerle doyasıya eğlence

Program kapsamında düzenlenen mehteran gösterisi, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Tarihi ezgiler eşliğinde gerçekleştirilen gösteri şenliğe ayrı bir renk katarken, ardından sahne alan ekiplerin hazırladığı köpek şovu, çocukların neşeli anlar yaşamasını sağladı. Gün boyunca devam eden balonla ritim etkinliği ve judo gösterileri de büyük beğeni topladı.

Şenlik alanında kurulan workshop ve atölyeler ise çocukların hem eğlenmesine hem de el becerilerini geliştirmesine imkân sundu.

Küçülen kağıt çalışmaları, plastik kalp boyama, yüz boyama etkinlikleri, dikiş atölyesi, çerçeve standı çalışmaları, dart oyunları, balon patlatma etkinlikleri, cupcake süsleme ve sandalye kapmaca oyunları gün boyunca çocukların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Birbirinden renkli etkinliklerde çocuklar hem yeni deneyimler kazandı hem de arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi.

“Daha engelsiz, daha kapsayıcı ve daha güçlü birtoplum inşa etmeye devam edeceğiz”

Etkinlik alanındaki stantları tek tek gezen Başkan Toptaş, öğrenciler ve aileleriyle yakından ilgilendi, yapılan çalışmaları inceleyerek çocuklarla sohbet etti.

Başkan Hanifi Toptaş yaptığı konuşmada özel bireylerin toplumun en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bugün burada sadece baharın gelişini kutlamıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın hayatımıza kattığı güzellikleri, umutları ve başarı hikâyelerini hep birlikte paylaşıyoruz. Her bir evladımızın farklı bir yeteneği, farklı bir dünyası ve çok değerli hayalleri var. Bizler Onikişubat Belediyesi olarak özel çocuklarımızın eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda daha güçlü şekilde yer almaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Burada yüzlerinde gördüğümüz tebessüm, geleceğe dair umutlarımızı daha da büyütüyor. Ailelerimizin fedakârlığını, öğretmenlerimizin özverisini ve çocuklarımızın gösterdiği azmi yürekten takdir ediyorum. Hep birlikte daha engelsiz, daha kapsayıcı ve daha güçlü bir toplum inşa etmeye devam edeceğiz.”

Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, gün boyunca süren aktivitelerin ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Çocukların neşesi ve mutluluğunun damga vurduğu bahar şenliği, katılımcılardan tam not aldı.