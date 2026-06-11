Kahramanmaraş Havalimanı’nda Vali Mükerrem Ünlüer ve 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, kendisini yöresel kıyafetlerle karşılayan çocuklarla yakından ilgilendi. Karşılama töreninin ardından 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına geçen Bakan Güler, burada inceleme ve denetlemelerde bulunarak yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti

Kahramanmaraş programı kapsamında Valiliği ziyaret eden Bakan Yaşar Güler, Vali Mükerrem Ünlüer’den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine geçen Bakan Güler, Belediye Başkanı Fırat Görgel ile bir araya gelerek şehirde devam eden projeler ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, ziyaretleri kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş şubelerini de ziyaret etti. Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Bakan Güler, burada yaptığı konuşmada derneklerin yürüttüğü çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini belirtti.

Kahramanmaraş’ın Millî Mücadele ruhunun sembol şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Güler, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak ve gaziler ile ailelerinin yanında olmak adına gerçekleştirilen faaliyetlerin son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

“Fedakârlıklarının Bedeli Asla Ödenemez”

Şehit ve gazilerin ülkenin savunma ve güvenliğinde en büyük paya sahip olduğunu belirten Bakan Güler, “Cennet vatanımız, aziz şehitlerimizin ve yiğit gazilerimizin kahramanlık ve fedakârlıkları sayesinde bizlere miras kalan en kutsal emanetimizdir. Fedakârlıklarının bedeli hiçbir şeyle ölçülemez ve karşılığı asla ödenemez. Kahraman gazilerimiz ile şehit ve gazi ailelerimizin her zaman yanında olacağız” dedi.

“Terörsüz Türkiye Hedefine Kararlı Yürüyüş”

Konuşmasında “Terörsüz Türkiye” hedefine de değinen Bakan Güler, 40 yılı aşkın süredir ülkenin huzurunu tehdit eden terör sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırmak amacıyla kararlı bir şekilde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen sürecin, milletin birlik ve beraberliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Güler, atılacak tüm adımların şehitlerin hatırasına ve gazilerin onuruna zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.

Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Programının son bölümünde kent merkezinde vatandaşlarla buluşan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, sokaklarda yürüyerek Kahramanmaraşlılarla sohbet etti. Esnafı da ziyaret eden Bakan Güler, iş yerlerini gezerek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan Bakan Yaşar Güler’in Kahramanmaraş programı, kentteki kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirdiği incelemelerin ardından sona erdi.