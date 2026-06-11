Yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen program renkli görüntülere sahne oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel gereksinimli bireylere yönelik desteklerini artırarak sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle Atatürk Parkı’nda düzenlenen “Engelsiz Bahar Şenliği”, özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine unutulmaz bir gün yaşattı.Yaklaşık 2 bin kişinin katılım sağladığı etkinlikte özel gereksinimli bireyler ve aileleri bir araya gelerek hem sosyalleşme hem de eğlenme imkânı buldu. Gün boyunca gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler, katılımcılara keyifli anlar yaşatırken program renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklar Doyasıya Eğlendi

Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen şenlikte geleneksel oyunlar, yarışmalar, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli eğlenceler düzenlendi. Çocuklar gün boyunca birbirinden farklı aktivitelerle eğlenirken aileleri de bu mutluluğa ortak oldu.Büyükşehir Belediyesinin Gönüllü Gençlik Hareketi üyeleri de programda aktif görev aldı. Genç gönüllüler, özel gereksinimli çocuklarla yakından ilgilenerek onların etkinliklerden en iyi şekilde faydalanmasına katkı sağladı.

“Özel Gereksinimli Yavrularımız ve Ailelerimizin Yanındayız”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya da etkinlik alanını ziyaret ederek çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Programın önemine dikkat çeken Kaya, Büyükşehir Belediyesinin özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. Mutlu Kaya açıklamasında, “Bugün burada 2 bine yakın özel evlatlarımızı ve ailelerini ağırladık. Bu alandaki güzel ve kıymetli birliktelik görülmeye değerdi. Her daim engelsiz bireylerimiz ve aileleri ile bir arada olmak bizler için çok kıymetli. Başkanımız Sayın Fırat Görgel öncülüğünde özel gereksinimli vatandaşlarımız ve kıymetli ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Eğitimciler ve Velilerden Teşekkür

Programa katılan 125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Ahmet Bülbül, etkinliğin çocuklar açısından son derece verimli geçtiğini belirterek, “Çocuklarımız ile birlikte bu güzel ortamda güzel vakit geçirdik. Öğretmenlerimiz, velilerimiz ve çocuklarımızla çok güzel bir piknik etkinliği düzenledik. Bu ortamı bize sağlayan Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Fırat Görgel’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.Kızıyla birlikte etkinliğe katılan veli Şeyda Kamalak da programın çocukların sosyal gelişimine katkı sunduğunu vurgulayarak, “Buraya kızım ile birlikte katıldık. Çok eğleniyor, yeni arkadaşlar ediniyor. Bu özel program için Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Özel Çocuklardan Memnuniyet Mesajları

Şenliğe katılan Hatice Karataş, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sabah geldik, kahvaltı yaptık. Her şey çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.Fatma Nur Kılçık ise gün boyunca çok eğlendiğini belirterek, “Bugün çok güzel bir gün oldu. Çok keyifli vakitler geçirdik. Çok mutlu oldum” diye konuştu.İrfan Uzun ise etkinliklerde arkadaşlarıyla birlikte çok eğlendiğini belirterek, “Burada çok güzel ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirdik. Arkadaşlarımızla çok eğlendik” dedi.