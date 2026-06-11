Denetimler sırasında kaçak olarak avlandığı belirlenen şahısların üzerinde ve avlak sahasında yapılan incelemelerde, 5 adet canlı kınalı keklik ile 3 adet keklik yakalama tuzağı ele geçirildi. Ekipler tarafından el konulan keklikler koruma altına alınırken, yakalama tuzaklarına da el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, el konulan 5 adet canlı kınalı kekliğin rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına yeniden bırakılacağını bildirdi.

Yetkililer, yaban hayatının korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayarak, denetimlerin il genelinde kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.